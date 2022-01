Mercedes Classe G: si aggiorna, ma rimane un'icona senza tempo

UN RITOCCHINO NON GUASTA MAI... Lanciata nel 2018, ma con un aspetto quasi identico al modello originale del 1979, l'ultima generazione della Mercedes Classe G è un modello di nicchia, che si è ritagliato una fetta di fortunati e facoltosi estimatori nonostante il suo design dall'aspetto - permetteteci - arcaico. In altre parole, a parte alcuni dettagli, come il sistema infotainment un po’ sorpassato, la Classe G non ha davvero bisogno di un vero e proprio rinnovamento, eppure Mercedes ha iniziato ad aggiornarla di recente. Pizzicato durante i collaudi sulle strade innevate della Scandinavia, il super SUV tedesco, leggermente mimetizzato, ha mostrato quello che dovrebbe essenzialmente essere un moderato aggiornamento.

Nuova Mercedes Classe G: tempo di restyling per l'iconico fuoristrada della Stella ... MA È DIFFICILE CAMBIARLO Se ci pensiamo bene, non ci sono molti modi in cui Mercedes potrebbe mettere mano a un'icona come la Classe G, il rischio sarebbe quello di rovinare uno stile senza tempo, quindi la seconda generazione del fuoristrada dovrebbe rimanere in gran parte intatta per quanto riguarda il suo design esterno. Tuttavia, potremmo vedere un leggero rinnovamento dei paraurti anteriore e posteriore e anche le luci posteriori a LED potrebbero assumere un nuovo stile.

Nuova Mercedes Classe G: linee squadrate che piacciono dal 1979DENTRO SARÀ PIÙ MODERNO Detto questo, i cambiamenti principali dovrebbero essere più evidenti all'interno, con un layout aggiornato dell’abitacolo e dei motori, soprattutto se parliamo dell'ammiraglia G 63 AMG, che sicuramente riceverà l’assistenza di un sistema ibrido. Lato multimediale, il SUV sarà equipaggiato con il dispositivo infotainment MBUX più recente (oggi la Classe G è l'unica Mercedes a esserne sprovvista), ma la Casa di Stoccarda potrebbe arrivare a riprogettare completamente anche la console centrale, principalmente per includere un touchscreen di grandi dimensioni, sulla falsariga di quelli sfoggiati dalle più recenti Classe S, Classe C o persino dalla SL Roadster.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/01/2022