ARRIVA IL “BOSS” DEI FUORISTRADA TEDESCHI Mercedes ha recentemente reso noto che nel 2022 sarà lanciata sul mercato la Classe G elettrica. Il fuoristrada per eccellenza del costruttore tedesco, insomma, avrà un’anima “green”, impensabile solo pochi anni fa. Ma, a discapito dei buoni propositi ambientali, Mercedes ha messo in agenda anche il debutto della prossima Classe G 4×4², una versione ancora più specializzata del suo off-road. Questo modello è progettato per superare le già impressionanti capacità fuoristradistiche della Geländewagen originale e secondo i piani, sarà presentato al Motor Show di Monaco a settembre, affiancando proprio la EQG a zero emissioni.

COME È STATO MODIFICATO Il prototipo pizzicato intorno al Nürburgring per i consueti test dinamici mostra alcuni aggiornamenti al design, per esempio il paraurti anteriore in stile AMG con grandi prese d'aria, larghe appendici dei parafanghi, una ruota di scorta esterna, una scala integrata nella parte posteriore e un portapacchi in acciaio. Il verde “militare” opaco della verniciatura si adatta perfettamente ai dettagli neri, anche se sulla calandra e sulla carrozzeria sono ancora visibili alcuni camuffamenti di nastro nero. Il nuovo G500 4×4² (G550 4×4² per il mercato americano) sarà costruito usando il telaio introdotto dalla Classe G W463 nel 2018. Manterrà l’eccezionale altezza da terra, grandi pneumatici tassellati, i tre differenziali bloccabili e le sospensioni con escursione maggiorata, che lo renderanno praticamente inarrestabile fuori dall’asfalto.

UNA FIRMA DI PRESTIGIO La variante 4×4² potrebbe essere griffata Mercedes-AMG e probabilmente sarà dotata del motore più potente per questo modello. Ciò significa che sotto il cofano troverà posto il V8 biturbo da 4,0 litri, che eroga 585 CV e 850 Nm di coppia dell'attuale G63 AMG. Naturalmente, il G 4×4² non avrà le stesse prestazioni del fuoristrada nato a Zuffenhausen per diversi motivi, tra i quali l'aumento di peso e la presenza di pneumatici da fuoristrada, ma in Mercedes assicurano che le performance saranno adeguate. Quindi, appuntamento fra poche settimane a Monaco di Baviera per gli appassionati di questo modello così speciale, che ha fatto e continuerà a fare la storia dell’off-road della Casa di Stoccarda.