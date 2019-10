Autore:

Dario Paolo Botta

PASSIONE OFF-ROAD Mercedes Classe G è uno dei SUV più apprezzati per affrontare l'off-road più severo e impegnativo. Coloro che amano le uscite in fuoristrada sanno però che il prezzo di Classe G non è proprio alla portata di tutti, visto che la versione entry level G 350d attacca a 103.520 euro. Per coloro che amano invece l’asfalto liscio e le performance smodate, Mercedes ha commissionato alla divisione AMG una variante sportiva ribattezzata Mercedes-AMG G63, che alla modica cifra di 161.144 euro, mette a disposizione dei clienti più esigenti, una potenza massima di ben 585 CV.

OSARE, SEMPRE! Se i numeri riportati poc’anzi non dovessero intimorirvi, Brabus ha ciò che fa al caso vostro. Nelle ultime settimane il preparatore tedesco ha infatti rivelato le specifiche tecniche della G V12 900, un SUV basato sulla Classe G, che conserva ben poco del modello originale. Sotto il cofano è stato infatti installato un motore V12 bi-turbo da 6,3 litri, in grado di erogare l’impressionante potenza di 888 CV, per una coppia massima di 1.500 Nm. Si tratterà di una limited edition, ne verranno prodotte solo 10 unità e il prezzo unitario sarà di 670.000 dollari, circa 603.000 euro.

AVVENTURIERA Per coloro invece che guardano anche al portafoglio, Brabus ha realizzato un apposito kit estetico pensato appositamente per Classe G. Parliamo del pacchetto Brabus Adventure, una serie di soluzioni esclusive per l’off-road estremo, che potenziano le doti fuoristradistiche del SUV di Stoccarda. Brabus dichiara che il kit è disponibile per tutte le versioni di Mercedes Classe G e consta di nuovi cerchi in lega da 20” abbinati a pneumatici pensati per aumentare l’aderenza sui fondi sconnessi. Il pacchetto Brabus Adventure prevede poi nuovi parafanghi maggiorati, un assetto rialzato, fari ausiliari a LED, una pala e una scala al posteriore e per finire un argano sul frontale.

DIAMO I NUMERI Il modello che vedete nella gallery si basa sulla versione 350d di Classe G, che monta un motore 3 litri 6 cilindri in linea da 282 CV e 600 Nm di coppia. Oltre al kit Adventure, Brabus è intervenuta anche sul propulsore portando la potenza a 326 CV, grazie al booster ECO PowerXtra D35. Nonostante il peso complessivo della vettura si aggiri intorno alle 2 tonnellate e mezzo, il SUV scatta da 0-100 km/h in 7,2 secondi, toccando una velocità massima di 202 km/h.