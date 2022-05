Mercedes-AMG Project One: l'hypercar della Stella arriva? Si, no, forse. Le novità

L’HYPERCAR AMG A UN PUNTO DI SVOLTA? Chissà cosa frulla nella testa dei 275 potenziali clienti della Mercedes-AMG Project One, che dopo quasi cinque anni dall’unveiling al Salone di Francoforte del 2017 stanno ancora aspettando di mettersi al volante della favolosa hypercar tedesca. Sembrava essere un normale ciclo realizzativo di un’automobile super esclusiva; quindi, qualche ritardo l’avevano messo in conto, ma oggi la situazione sembra essere a un punto di svolta. Che sia positivo oppure no, lo capiremo tra poco. E l’intervista rilasciata dall'amministratore delegato di Mercedes-Benz Ola Källenius ai colleghi della stampa inglese di Autocar lasciano spazio a diverse interpretazioni. Vediamo cosa ha detto.

Mercedes AMG Project One: l'hypercar durante i collaudi in pistaLE PAROLE DEL CEO MERCEDES Il capo della Casa di Stoccarda ha riconosciuto che il consiglio di sorveglianza – riportiamo dal sito britannico – doveva essere ''ubriaco'' quando ha deciso di approvare l'hypercar Project One per la produzione. La supersportiva della stella ha fatto notizia perché è dotata di un motore ibrido strettamente derivato dalla Formula 1, che utilizza un V6 turbo di 1,6 litri, e quattro motori elettrici. In totale la powerunit dovrebbe erogare oltre 1.000 CV. Mentre queste specifiche sono musica per le orecchie di tutti gli appassionati, portare l'AMG Project One su strada si è rivelato estremamente complesso. Il progetto ha subito numerosi ritardi e le consegne ai clienti devono ancora iniziare. “Il team di AMG e il reparto High Performance Powertrain Formula 1 sono venuti da noi circa quattro anni fa e ci hanno detto: abbiamo una grande idea, mettiamo un motore di Formula 1 in un'auto stradale”, ha detto Källenius ad Autocar in una recente intervista. “Dovrò tornare indietro per controllare i verbali della riunione, ma sono sicuro che eravamo ubriachi quando abbiamo detto di sì”. Chiaramente si tratta di una battuta, ma sono parole che sembrano proprio manifestare i dubbi dal capo in persona di tutto il Gruppo.

Mercedes AMG Project One: motore ibrido da circa 1.000 CV derivato dalla Formula 1DIFFICOLTÀ CON LE NORME ANTINQUINAMENTO Per esempio, un problema che Mercedes ha dovuto superare è stato quello di rendere il gruppo propulsore conforme agli standard sulle emissioni WLTP, che richiedono l'uso di un filtro antiparticolato della benzina. Parlando con i media automotive, Källenius ha aggiunto che i manager della casa automobilistica faranno alcune dichiarazioni sulla Project One “tra un paio di settimane”. Il capo del marketing, Bettina Fetzer, ha dichiarato ad Autocar che Mercedes condividerà una “documentazione molto onesta” sullo stato di avanzamento del progetto. Ricordiamo, infine, che ciascun esemplare avrà un prezzo di circa 2,3 milioni di euro. Al di là dei problemi, sarebbe un vero peccato non vedere nascere questa straordinaria automobile. Ma restiamo fiduciosi e, nonostante tutto, aspettiamo con trepidazione (buone) notizie.

