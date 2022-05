Nuova Mercedes GLC, 100% hybrid. La data della world premiere

Lo abbiamo spiato con perseveranza, ora è Mercedes stessa a fare qualche passo avanti in direzione del reveal completo. Che è vicino e - come da abitudine - in formato digitale. Da nuova Mercedes GLC cadono i veli il 1° giugno 2022: sotto data, forniremo ogni dettaglio per seguire ''live'' la cerimonia della world premiere. Intanto, ecco il solito teaser anticipatorio.

E LUCE FU La buia immagine diffusa dalla Stella mostra lo stile dei fari posteriori a LED, più sottili, proprio come sui prototipi paparazzati nel corso dei mesi. Inedito è anche il design di montante, fiancata e paraurti: non correremo il rischio di confonderlo con l'antenata.

VEDI ANCHE

TOTAL HYBRID Costruito su piattaforma Classe C (Mra II), nuova GLC sarà disponibile esclusivamente con motori ibridi, sia di natura soft (mild hybrid diesel e benzina 48 Volt), sia del genere ricaricabile (benzina plug-in hybrid), con grado di autonomia in modalità 100% elettrica - promettono da Stoccarda - superiore ai 100 km. Tutte quante le versioni adotteranno di serie la trazione integrale 4MATIC.

ULTRA MBUX Le distanze dal modello uscente, GLC di nuova generazione le prenderà infine soprattutto all'interno. Oltre al maggiore spazio a disposizione, possibile grazie alla nuova architettura del pianale, l'abitacolo dovrebbe ospitare l'ultima release del sistema di infotainment MBUX: quello, per capirci, che combina un quadro strumenti virtuale da 12,3 pollici e un display centrale verticale a sfioramento da 11,9 pollici. Da qui al 1° giugno, aspettiamoci altri stuzzichini.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/05/2022