Guida semi-autonoma livello 3: Mercedes Classe S ed EQS pronte alla rivoluzione (video)

La Casa tedesca dà il via libera per equipaggiare le due berline top di gamma con la guida assistita più evoluta. Quanto costa e come funziona il Drive Pilot

GUIDA SEMI-AUTONOMA: MERCEDES ALZA L’ASTICELLA Il futuro è adesso. Potrebbe essere lo slogan dei prossimi mesi per quanto riguarda la guida assistita, poiché Mercedes è la prima casa automobilistica a rendere disponibile nel suo listino degli optional un sistema di guida semi-autonoma di livello 3 con una “certificazione internazionale valida”. Conosciuto come Drive Pilot – ne avevamo avuto un assaggio durante un breve test alla presentazione di nuova Classe S – il sistema sarà disponibile per l'ordine in Germania a partire dal 17 maggio, dove costerà circa 5.000 euro sull’ammiraglia con motori convenzionali, ma anche sul suo alter ego a zero emissioni EQS. Tuttavia, quest'ultimo modello richiederà ai clienti un ulteriore sforzo di acquistare anche il Driver Assistance Package Plus per altri 2.400 euro circa (listino tedesco).

Guida semi-autonoma livello 3 Mercedes: senza mani in autostradaCONDIZIONI PRECISE PER FUNZIONARE Sebbene il sistema non sia economico, Drive Pilot consente “l'automazione condizionale” e ciò significa che “il sistema gestisce tutti gli aspetti dell'attività di guida mentre il conducente sarà disponibile a prendere il controllo dell’auto, se richiesto”. Ancora più importante, il guidatore non sarà più tenuto a supervisionare costantemente il veicolo in determinate condizioni. Nel caso di Drive Pilot, tali condizioni sono definite da “situazioni di traffico intenso o di congestione su tratti autostradali idonei in Germania fino a una velocità di 60 km/h”. Di fatto, queste sono alcune delle situazioni di guida più stressanti, ma grazie al sistema di sicurezza chi sta al volante potrà rilassarsi, giocare o persino lavorare mentre l'auto guida da sola. In effetti, tutto ciò si traduce in un'esperienza a mani libere e “a occhi chiusi”, provare per credere.

VEDI ANCHE

Guida semi-autonoma livello 3 Mercedes: i pulsanti di attivazione sulla corona del volanteMICROCHIP E SENSORI SUPER EVOLUTI Per fare ciò, i veicoli sono dotati di sensori LiDAR, fotocamera, radar e ultrasuoni, nonché una mappa con una precisione che si spinge fino a un margine di errore di appena un centimetro. Tutte queste informazioni consentono al veicolo di sapere esattamente dove si trova e quali ostacoli sono nelle vicinanze. Ma poiché la sicurezza è fondamentale quando si tratta di veicoli altamente automatizzati, tutto il sistema è di tipo ridondante per far fronte a possibili malfunzionamenti. In pratica, l’auto è dotata di dispositivi che possono sopperire al malfunzionamento di uno di essi. In particolare, Mercedes ha dichiarato che “l'architettura ridondante include il sistema frenante, lo sterzo, l'alimentazione e parti della tecnologia dei sensori come quelli per la consapevolezza ambientale e il calcolo della dinamica di guida”. In realtà sono integrati numerosi altri sistemi capaci di sopperire a un malfunzionamento, ma il punto chiave è che anche se si verifica un problema da compromettere la sicurezza, il computer di bordo può comunque cedere il controllo del veicolo al conducente.

Guida semi-autonoma livello 3 Mercedes: l'ammiraglia elettrica EQS durante i collaudi RAGGIO D’AZIONE LIMITATO, PER ORA… In caso di mancato intervento, entro dieci secondi il sistema arresterà automaticamente l'auto in modo sicuro sia per il veicolo sia per gli altri automobilisti. Sebbene il Drive Pilot sia sicuramente rivoluzionario, un documento di Mercedes ha rivelato che la guida autonoma di livello 3, per ora, funziona solo su poco più di 13.000 km di autostrade tedesche. Non è molto, ma l’obiettivo è di espandere in futuro questa funzione e Mercedes ha già sottolineato che stanno per ottenere l'approvazione normativa anche negli Stati Uniti, in California e Nevada, entro la fine del 2022. Una sorta di collaudo al di là dell’Oceano, con leggi molto severe, prima di allargare la disponibilità di Drive Pilot a tutti i mercati.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/05/2022