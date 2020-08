STEP BY STEP Dopo le prime immagini ufficiali di nuova Mercedes Classe S (2021), dopo i focus sul nuovo sistema MBUX e sul grado di sicurezza a bordo, ora altre anticipazioni sempre in tema di abitacolo, ma in chiave materiali e tutto quello che concerne il comfort erogato dalla prossima ammiraglia della Stella.

LUSSO E COMFORT Dentro nuova Classe S, tutto è stato realizzato al fine della massima eleganza e una comodità senza paragoni. Come? Attraverso la scelta dei materiali moderni in un mix tra interior design e nautica da diporto, grazie ai 5 schermi - nell'allestimento First Class -, all'illuminazione dei 250 LED dell'abitacolo, al sistema Energizing Comfort, alla migliorata ergonomia dei sedili con funzione massaggiante e molto, molto altro...

SUPERFICI, FORME E COLORI Tutto inizia da un abbinamento attento di materiali diversi: superfici dall'aspetto morbido come la pelle si uniscono ad altre più dure come la lacca lucida; i colori chiari si contrappongono a quelli scuri; il moderno alluminio si affianca al pregiato legno...

ILLUMINAZIONE La luminosità all'interno di nuova Mercedes Classe S è 10 volte superiore rispetto al modello precedente, anche grazie ai 250 LED di cui sopra. Colori e luminosità - 20 i livelli - sono impostabili mediante MBUX o assistente vocale, mentre è automatico il passaggio tra illuminazione diurna e notturna.

ENERGIZING COMFORT Il sistema si prende cura del comfort degli occupanti all'interno dell'auto. Come? Con l'illuminazione attiva, le funzioni massaggio e suoni sorround adattati al programma in corso. E ci sono anche Energizing Coach, che raccomanda i programmi in base alle informazioni sulla vettura e sulla guida, e Energizing Air Control, che si occupa di filtrare l'aria nell'abitacolo in modo ancor più accurato. In più, col pacchetto Air Balance, anche uno ionizzatore con profumazione attiva, e la fragranza è propria della Classe S.

ERGONOMIA Molto è stato fatto anche in merito all'ergonamia. Per esempio con Adapt è possibile, comunicando la propria altezza attraverso MBUX o sistema vocale, adattare ad hoc, in modo automatico, la posizione di guida. I poggiatesta sono nuovi e includono dei mini cuscini morbidi per un comfort da primato ma la novità più grande è rappresentata dalla cinematica Energizing: con il programma attivo i sedili offrono costanti microregolazioni nel corso del viaggio, al fine di migliorare la salute della schiena. I sedili sono climatizzati attraverso ventole radiali e dotati di funzione massaggiante, anche nei cuscini. Gli altoparlanti, infine, sono integrati nei poggiatesta dei sedili anteriori e le comunicazioni relative alla navigazione o alla telefonia possono essere indirizzate in modo più mirato verso il guidatore.

VERSO LA PRESENTAZIONE Dopo una rassegna di appuntamenti virtuali con Mercedes, momenti durante i quali conoscere l'auto a poco a poco, tutto lascia immaginare che il prossimo atto sarà direttamente quello del 2 settembre, quando nuova Classe S 2021 sarà svelata al pubblico. Restate collegati per non perdervi eventuali altre anticipazioni.