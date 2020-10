STRESS DA PARCHEGGIO Parcheggiare l’auto può essere un’esperienza stressante, dice Bosch, ed è assolutamente vero, come può testimoniare chiunque abbia provato a cercare un posto libero in una grande città. Lo è ancor di più se l’auto che guidiamo è una enorme Mercedes Classe S, la nuova berlina di lusso tedesca che supera di slancio i cinque metri di lunghezza.

TUTTO DA SMARTPHONE Bosch e Mercedes-Benz hanno sviluppato il primo servizio al mondo di parcheggio automatico dell’automobile in aeroporto, per ora in fase di sperimentazione nelle strutture del parcheggio P6 dell’aeroporto di Stoccarda. Sfruttando i sensori a bordo della Mercedes Classe S (all’interno del pacchetto optional Intelligent Park Pilot), in combinazione con la tecnologia sviluppata da Bosch, una volta giunti in aeroporto basterà scendere dall’auto negli spazi appositi, impartire il comando di parcheggio dallo smartphone e recarsi al terminal, lasciando che sia la tecnologia a fare tutto il resto.

COME FUNZIONA Le videocamere Bosch si occupano infatti di trovare gli spazi liberi, monitorare le corsie di guida e le aree circostanti, nonché rilevare gli ostacoli o le persone presenti sulla corsia. Mercedes Classe S, che con il pacchetto Intelligent Park Pilot è la prima berlina di serie capace di una guida autonoma di livello SAE 4, ha il non facile compito di muoversi da sola, sfruttando tutti i sensori a bordo ed effettuando le manovre necessarie al parcheggio; la piattaforma digitale Flow di Apcoa, gestore di parcheggi in molti paesi europei, si occupa di biglietti e pagamenti. Al ritorno, insomma, basta richiamare l’auto, aspettare che arrivi, salire a bordo e andarsene.

PRIMA FASE La fase di sperimentazione prevede per il momento la creazione di due spazi per il parcheggio autonomo, e un’ampia area per il deposito e il prelievo dell’auto alle spalle del parcheggio P6 dell’aeroporto di Stoccarda. Altri spazi saranno aggiunti in funzione del progressivo aumento della domanda di questo tipo di soluzione.