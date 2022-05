Prova Mercedes C 300d SW: Classe S per famiglia, ma in scala ridotta

CAMBIA TUTTA E PUNTA ALLA LEADERSHIP Cresciuta nelle dimensioni, con un look più moderno e sportivo, dotazioni e comfort degne di un’ammiraglia, la nuova Classe C affronta a testa alta la concorrenza più accreditata. Il 2 litri a gasolio con sistema mild-hybrid è potente (265 CV), ma soprattutto consuma molto poco: si sfiorano i 20 km/litro.

Prova Mercedes C 300d SW: design moderno e sportivo per la wagon tedesca

Siamo proprio sicuri che sia una Classe C? È stato questo il mio pensiero quando ho visto per la prima volta la nuova C 300d che, sia nelle forme, sia per quanto riguarda le dimensioni, si è ulteriormente avvicinata alla sorella maggiore Classe E, riprendendo alcuni spunti anche della Classe S. Basti pensare che la lunghezza totale della versione station wagon non solo è aumentata di 49 mm rispetto al modello precedente, ma raggiunge ora la bellezza di 4.751 mm. Dimensioni fino a qualche anno fa appannaggio delle ammiraglie più blasonate, ma in questo caso ben mascherate da un look decisamente più filante e sportivo rispetto al passato, sottolineato da alcuni elementi chiave, tra i quali spiccano i rigonfiamenti sul lungo cofano, lo scudo paracolpi anteriore con le ampie prese d’aria e quello posteriore alleggerito visivamente dai gradevoli sfoghi ai lati dello stesso. Pur essendo una soluzione ormai usata da diversi costruttori, i finti scarichi cromati posteriori non mi convincono del tutto, soprattutto nel caso di un modello appartenente al segmento Premium del mercato.

Trovo facile e immediato raggiungere la posizione di guida ideale grazie alle precise e ampie regolazioni elettriche di sedile e volante, così come altrettanto intuitivo è individuare i principali comandi. Non appena ho spostato lo sguardo verso la plancia la memoria è immediatamente andata alla Tesla Model S, la prima berlina a offrire un gigantesco monitor a colori attraverso il quale si possono gestire quasi tutte le funzioni dell’auto. Certo, dall’apparizione della berlina full electric statunitense sono ormai trascorsi alcuni anni, quindi la proposta della Casa tedesca si rivela inevitabilmente ancora più moderna e tecnologica. Nel caso della nuova Classe C, lo schermo ad altissima risoluzione misura 11,9 pollici e risponde in modo molto fluido e rapido ai comandi, è leggermente orientato verso il guidatore per facilitarne la consultazione e ha una logica di funzionamento facile da interpretare, almeno per chi abbia un minimo di dimestichezza con il mondo degli smartphone e dei tablet; c’è poi da dire che le funzioni offerte sono davvero un’infinità.

Prova Mercedes C 300d SW: interni ricercati e lussuosi con tanta tecnologiaI TASTI DEL CLIMA SONO FURBI È vero, forse l’impiego della tecnologia touchscreen è per certi versi quasi ossessivo, tanto che pure la climatizzazione è a sfioramento, ma i comandi “virtuali”, che nell’aspetto replicano quelli convenzionali, restano sempre nella stessa posizione a prescindere dalla schermata visualizzata in modo da renderne più immediato e intuitivo l’utilizzo. All’occorrenza si può comunque sempre ricorrere all'assistente vocale molto efficace e semplicissimo da usare, per esempio dicendo: “Hey Mercedes, ho freddo”, input al quale il sistema multimediale MBUX di ultima generazione risponde con un immediato aumento della temperatura dell’impianto di climatizzazione. Molto gradevole alla vista poi, oltre che funzionale, anche il quadro strumenti digitale, personalizzabile sia nell’aspetto che nelle informazioni mostrate, attraverso i comandi a sfioramento sul volante, che però è sempre consigliabile utilizzare a vettura ferma per evitare distrazioni dalla guida.

Prova Mercedes C 300d SW: abitacolo spazioso davanti e dietroSPAZIO PER TUTTI L’aumento di 25 mm del passo, che raggiunge ora 2.865 mm, sommato alla già citata crescita delle dimensioni esterne, ha favorito ulteriormente l’abitabilità già apprezzata nel modello precedente, con spazio in abbondanza anche per quanto riguarda i passeggeri posteriori, penalizzati però anche in questo caso dal non trascurabile ingombro del tunnel della trasmissione. Meglio quindi utilizzare il posto centrale solo per brevi spostamenti o in caso di emergenza. Buono invece lo spazio in larghezza, al pari di quello per la testa, non penalizzato dal profilo discendente del padiglione, una scelta stilistica dettata dalla volontà di rendere più filante e sportiva la vista laterale. La Casa tedesca dichiara un incremento di 30 litri del volume a disposizione dei bagagli, che non stravolge certo la situazione rispetto al modello precedente, ma non fa che confermarmi la fruibilità di un vano accogliente, molto ben sfruttabile grazie alla sua forma regolare e contraddistinto da una ridotta altezza da terra. Lo stivaggio dei bagagli viene poi ulteriormente agevolato dall’ampia apertura del portellone ad azionamento elettrico, così come non mancano occhielli di fissaggio in metallo e ganci in plastica utili, per esempio, per accogliere i classici sacchetti della spesa.

Sentirsi immediatamente a proprio agio è una sensazione ormai acquisita avvicinandosi al mondo Mercedes, ma una risposta così pronta ai comandi dello sterzo può sembrare abbastanza inusuale per chi da qualche tempo non guida un’auto della Casa della stella e tra punte. Mi ha colpito, quindi, la guidabilità di una station wagon che affronta con grande disinvoltura anche i tracciati più tortuosi, situazione in cui l’equilibrio complessivo dell’assetto infonde un piacevole senso di sicurezza. Il tutto esaltato da un motore che eroga coppia in abbondanza fin dai regimi di giri più bassi. Una sola precisazione: non fatevi ingannare dalla sigla 300.

Prova Mercedes C 300d SW: prestazioni ottime e bassi consumiUN “PICCOLO” 4 CHE SPINGE FORTE Sotto il cofano della nuova Classe C non si trova infatti un 6 cilindri a gasolio di 3 litri di cilindrata come un tempo, ma un più convenzionale 4 cilindri sovralimentato di soli 2 litri. Che si fa comunque immediatamente notare per il boost di 15 kW (circa 20 CV) e 200 Nm garantito dall’alternatore-starter del sistema mild hybrid ed è accreditato di numeri di tutto rispetto, come sottolineano la potenza massima dichiarata di 265 CV e la coppia di 550 Nm erogata tra 1.800 e 2.200 giri/min. Tutto ciò a fronte di una quasi totale assenza di vibrazioni e di rumore meccanico, fattori che collocano la station wagon tedesca ai vertici della classe anche in tema di comfort e qualità della vita a bordo. A rendere per certi aspetti quasi vellutata la marcia della C 300 provvede poi la dolcezza con cui il cambio automatico inserisce le 9 marce, con l’ultimo rapporto talmente lungo da abbattere a circa 1.500 giri/mino il regime di rotazione del motore alla velocità di 130 km/h. Le sospensioni digeriscono poi a dovere le sconnessioni della strada, anche se quelle più marcate non riescono ad essere totalmente assorbite dalla spalla ribassata degli pneumatici da 19 pollici montati sull’esemplare in prova.

Prova Mercedes C 300d SW: anche il comfort è molto elevatoSFIORA I 20 KM CON UN LITRO DI GASOLIO In un periodo storico in cui gran parte dei costruttori, Mercedes compresa, puntano quasi totalmente sull’elettrificazione dei motori a benzina, la Casa tedesca ha voluto dimostrare che dal punto di vista dell’efficienza il motore a gasolio resta sempre molto difficile da battere, senza mai dimenticare che le emissioni sono state ulteriormente ridotte grazie alla presenza di un catalizzatore ad accumulo di Nox in corrispondenza del motore per ridurre gli ossidi di azoto, che si somma al filtro antiparticolato, oltre che al catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction con iniezione di quantità dosate di AdBlue). All’atto pratico, sfiorare percorrenze nell’ordine dei 20 km/litro non è affatto un’impresa impossibile alla guida della C 300d, almeno sui percorsi extraurbani, ma anche i 13 km/litro che si possono realisticamente percorrere in città e gli oltre 16 km/litro in autostrada confermano le qualità di un’auto sempre molto poco assetata alla luce delle prestazioni di cui è capace: da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi e 250 km/h di velocità massima.

Fino a qualche tempo fa Mercedes era sinonimo di comfort di marcia, affidabilità e qualità complessiva, ma con la nuova Classe C, a questi ingredienti fondamentali si somma una guidabilità da non sottovalutare, pur senza raggiungere ancora gli acuti delle concorrenti più focalizzate al piacere di guida, BMW in primis. Nel caso della C 300d, non bisogna poi sottovalutare l'efficienza di un motore a gasolio dall'eccellente compromesso tra prestazioni e consumi, oltre a una dotazione elettronica che propone anche i più evoluti sistemi di assistenza alla guida, a partire da un cruise control adattivo che non perde mai un colpo, anche nella guida urbana. Certo, l'esemplare in prova, ben accessoriato, costa oltre 68.000 euro, non pochi indubbiamente, ma si tratta tutto sommato di un prezzo di listino allineato a quello delle concorrenti dirette. Volendo è prevista anche la versione PHEV a benzina, ma per chi predilige i lunghi viaggi nel massimo comfort, il motore a gasolio associato alla tecnologia mild-hybrid resta sempre più indicato, anche considerando un risparmio iniziale di circa 1.000 euro a favore della C 300d rispetto alla C 300e Plug-In Hybrid, che può percorrere 100 km in modalità elettrica.

Prova Mercedes C 300d SW: il display da 12'' del sistema infotainment MBUX

Motore 1.992 cc 4. cil. in linea Diesel Mild Hybrid 48V Potenza 265 CV a 4.200 giri/min Coppia 550 Nm a 1.800-2.200 giri/min. Overboost +20 CV e +200 Nm Prestazioni v. max 250 km/h e acc 0-100 km/h 5,8 sec Consum medio 5,8-5,1 litri/100 km (17,2-19,6 km/l) WLTP Lunghezza 4,75 metri Larghezza 1,82 metri Altezza 1,45 metri Bagagliaio 490/1.510 litri Emissioni CO2 152-135 g/km WLTP Prezzo da 63.919 euro

Pubblicato da Fabio Suvero, 08/05/2022