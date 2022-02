Sfida la Tesla Model S Plaid con un trabiccolo e... il video

Le auto normali nulla possono contro la Tesla Model S Plaid, ma come finisce la drag race contro un mini dragster fatto in casa?

Ormai lo sappiamo: battere in accelerazione una Tesla Model S Plaid è un'impresa pressoché impossibile per le auto normali. Nella drag race, l'auto elettrica di Elon Musk ha uno sprint bruciante che le deriva dalla trazione integrale, fatta con tre motori, e le permette di scaricare a terra 1.020 cavalli di potenza. Il video qui sotto, però, mostra che il suo primato non è inattaccabile.

DAVIDE CONTRO GOLIA Per sfidare la campionessa, un certo Jonathan di J-Built ha deciso di puntare sulla leggerezza e sul rapporto peso-potenza. Per fare ciò si è inventato un trabiccolo che sfrutta il motore di un quad Yamaha Banshee del 2004 pesantemente modificato, fino a ottenere una sorta di dragster in miniatura. Il risultato lo vedete nelle immagini: un sottile traliccio che ospita un bicilindrico due tempi: 118 kg è il peso del veicolo, 130 sono i cavalli sviluppati dal motore, che dai 349 cc originali ha ora una cilindrata di 521 cc, viaggia a metanolo e sacrifica persino l'impianto di raffreddamento sull'altare della leggerezza. Come va a finire?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/02/2022