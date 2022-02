Rottamazione? No, demolizione "chirurgica". Un video...macabro

Di una vecchia auto non si butta niente. Ecco come il demolitore Powerhand VRS 200 smonta le automobili pezzo per pezzo

Ti sei mai chiesto che destino aspetta la tua vecchia auto, una volta che il consiglio di famiglia emette la sentenza di condanna a morte? La saluti per l'ultima volta e la abbandoni nel piazzale del concessionario, il quale poi si occuperà in prima persona delle pratiche per la rottamazione. E non hai idea di che calvario attende la tua ex compagna di mille avventure. Torture cinesi. Come quelle a cui è sottoposta questa Clio, per giunta senza anestesia.

AUTOPSIA La pratica di ''vivisezionare'' le automobili una volta che si ammucchiano dal rottamaio, non è novità recente: registrato dalla prospettiva dell'autista di un escavatore cingolato Hyundai HX180 della compagnia britannica Taylor & Braithwaite, il video è del 2017. Impressionante osservare come il braccio meccanico del macchinario, modello Powerhand VRS200, peschi con precisione chirurgica ogni singolo accessorio, dal volante ai cavi elettrici, passando per blocco motore, sospensioni, tutto quello che si può pinzare, estrarre, sollevare e conservare. Metti torni buono per chissà quale altro impiego. Conclusa la razzia di componenti, il mostro dà il colpo di grazia alla sua vittima, ormai sfigurata. Ora è chiaro dove trasse ispirazione Steven Spielberg per la scena del T-Rex scappato dal recinto del Jurassic Park. O forse, avvenne viceversa?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/02/2022