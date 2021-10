Auto usate

Meglio se usata, meglio se acquistata - o prenotata - online, ma senza rinunciare all'assistenza fisica. In una parola, oggi a imporsi è l'esperienza phygital. E proprio l'unione della dimensione virtuale col contatto reale è il principio su cui poggia anche Spoticar, il brand per l'usato multimarca originariamente appartenente a Groupe PSA, ora attivo sotto l'ombrello Stellantis. Nuovo Gruppo a cui fare riferimento, stesse prassi del passato. Con una visione ancora più globale.

SPOTICAR PERCHÈ Per tutti quegli utenti - e sono sempre più numerosi - che vogliono acquistare l'auto usata online, oppure - come si faceva una volta - recarsi presso una concessionaria, Spoticar eroga un servizio particolarmente accurato. Per scoprire come funzionano i processi nel dettaglio, vi rimandiamo alla nostra precedente guida. Per riassumere: parola d'ordine di Spoticar, professionalità. I concessionari che compongono la rete sono ultraselezionati, a ogni singola vendita di un usato si applicano inoltre gli stessi identici processi di vettura nuova, con venditori dedicati e dalla specifica formazione.

BOLLINO DI GARANZIA Un focus particolare viene rivolto ai controlli, con standard molto severi. Non è un caso, ad esempio, che la durata della garanzia Spoticar preveda una copertura sui veicoli con anzianità fino a 10 anni. Il personale certifica il chilometraggio di ogni singolo veicolo, dopo avere sottoposto la vettura a ben 100 punti di controllo: sicurezza, componenti meccanici, carrozzeria e standard di emissioni. In particolare, ogni veicolo Spoticar può beneficiare di un occhio di riguardo per 12 mesi e nei primi 15.000 chilometri dall'acquisto, senza ulteriori costi di manutenzione. La garanzia include anche il soccorso stradale, con veicolo sostitutivo gratuito in caso di panne, rientro a casa ed eventuale soggiorno in albergo.

SODDISFATTO O RIMBORSATO Il punto di partenza per la ricerca del veicolo usato è il portale Spoticar.it, piattaforma con possibilità di scelta anche per veicoli commerciali. In tutti i casi, è prevista la possibilità di comprare il veicolo a rate, con varie forme di finanziamento, dal tasso zero fino a prodotti mini-rata, oppure rate posticipate fino a 90 giorni. Spoticar offre infine anche la possibilità di rimborsare o sostituire la vettura usata acquistata, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, dopo l'opportuna verifica sulle condizioni della vettura di cui non si è soddisfatti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/10/2021