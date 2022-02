L'altalena con la moto? Perché no! Due video da non imitare

Certa gente non ha proprio nulla da fare... Dopo una bella bevuta. si legge nella descrizione, del video qui sotto, un gruppo di amici in quel di Peest, Olanda, ha deciso di trasformare una moto in un'altalena: rumorosa e autopropulsa. Pensate che possa essere rimasto un caso isolato? Ma neanche per sogno!

PER FARLA SEMPLICE Lo stunt degli olandesi è stato filmato nel 2016, con l'aiuto di una gru e, si direbbe, uno smodato consumo di alcoolici a stimolare la creatività (e non dimentichiamoci che in Olanda sono legali anche alcuni stupefacenti). Ma è meglio l'esperimento organizzato con attrezzature specifiche o il fai-da-te dell'indiano qui sotto? A lui e ai suoi amici sono bastati un'abero, tre funi e una moto più leggera. A voi la scelta.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/02/2022