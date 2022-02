Video: come NON affrontare i dossi al volante di una Boxster

Film d'azione? No, reality. Protagonista, una roadster sportiva a lezione di volo. Il decollo è ok, ma per un atterraggio da manuale serve ancora un po' di pratica. Per ottenere il brevetto da pilota, il proprietario di questa Boxster dovrà attendere. Nel frattempo, la commissione più urgente è una visita alla carrozzeria di fiducia. Si sa, le strade spesso sono tutto fuorché lisce come tavole. Procedere con massima attenzione, specie con assetto rasoterra e specie ad un incrocio di una megalopoli come San Paolo, è cosa buona e giusta. Anche perché alcuni ostacoli sono mal segnalati. Avvallamenti, gobbe, dossi: te ne accorgi solo dopo che li hai superati. E dopo che le ruote hanno toccato nuovamente terra.

VEDI ANCHE



STUNT BOXSTER In un video dal Brasile pubblicato su Instagram dall'utente Lucas Arcanjo, una Boxster vive attimi di panico (vedi, sotto, anche la foto sequenza). Suo malgrado, usa una sporgenza camuffata dell'intersezione come vero e proprio trampolino, impressionando gli automobilisti al semaforo con un salto in lungo alla Carl Lewis. Sfortunatamente per il driver, a destinazione niente terra rossa, sempre asfalto: il paraurti non ringrazia. Fortunatamente per il driver, se non altro, nessuna vettura rimane coinvolta nella performance, con l'auto che riacquista subito direzionalità e abbandona il set tra gli ohhh di meraviglia degli spettatori. Non sembra che la Porsche viaggiasse a velocità folli (neanche a passo d'uomo, per la verità): una ragione in più per imparare la lezione. Ovvero, che le insidie sono ovunque. E che al volante di un'auto sportiva, un dosso si può trasformare in una catapulta. Dai gas soltanto fuori dalla circonvallazione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/02/2022