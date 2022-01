Incidente da brivido: la Lotus Exige vola e si spezza in due. Il video

Illesi o quasi: c'è da non crederci. Guardate il video qui sotto, ripreso dalle telecamere di sorveglianza di quella che sembra una caserma di Hong Kong: ritrae un pauroso incidente che vede una Lotus Exige intraversarsi, spiccare il volo sul muretto a bordo strada e schiantarsi contro un lampione. L'impatto laterale è tanto forte da spezzare l'auto in due, con i passeggeri che vengono sbatacchiati nell'abitacolo come marionette.

BOTTE DI LATO E BOTTE DI C... Da quanto si apprende da fonti straniere, i due uomini di 28 e 42 anni che erano a bordo della Lotus sono stati trasportati in ospedale: accusavano dolori al petto e al collo, ma pare che non abbiano riportato danni gravi. Vero è che le auto a motore posteriore centrale sono spesso predisposte per rompersi a metà, così da allontanare dall'abitacolo le parti che potrebbero dar origine a un incendio in caso di incidente. Ma la botta dev'essere stata comunque fortissima. Sia quella dell'impatto sia quella di c... che ha permesso agli occupanti di scamparla.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/01/2022