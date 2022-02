Lancia Delta Integrale e 037 protagoniste di un video virale sui social

Di recente è stato rilanciato su TikTok e Facebook, diventando virale. Perché è un video divertente e che rende onore a due strepitose glorie del passato Lancia: la Delta Integrale che fu di Didier Auriol e la Rally 037 che guidava Henry Toivonen. Ma se anche la popolarità è arrivata ora, si tratta di un filmato quasi vintage: se volete vederlo bene, con la giusta qualità e tutto intero, eccolo qui sotto...

IL VIDEO AUTENTICO Se vi chiedete chi ci sia dietro a un video di questo livello, beh, certo non un tiktoker qualsiasi. A orchestrare il tutto è stata infatti Girardo & Co., azienda con sedi in Inghilterra e in Italia, punto di riferimento per i collezionisti di auto storiche davvero speciali. Il fondatore Max Girardo interpreta Henry Toivonen, mentre il CEO e co-fondatore Marcus Willis veste i panni di Didier Auriol. A impersonare la - mora - Michele Mouton c'è Cat Bunch, anche lei co-fondatrice e responsabile delle relazioni con i clienti: bionda. Glie lo perdoniamo? Assicuratevi di guardare il video fino in fondo, con gustosi dietro le quinte: quelli non li trovate nelle versioni rimaneggiate che girano adesso sui social.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/02/2022