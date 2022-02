DeLorean, Il Ritorno: il 2022 è l'anno zero. Video teaser

Ogni promessa è debito, e sebbene il futuro non fu mai promesso, il ritorno di DeLorean sta materializzandosi davvero. Era gennaio 2021, quando l'attuale proprietà della DMC (DeLorean Motor Company), uno dei marchi auto di nicchia più iconici di sempre grazie all'interpretazione nella trilogia Back to the future, annunciava l'intenzione di realizzare una nuova edizione della celebre DMC-12 anni Ottanta. A distanza di un anno, dalle parole si è passati ai fatti. O meglio, a immagini.

ALTA TENSIONE Il video teaser condiviso da DeLorean sui canali social ci dà la conferma che qualcosa bolle in pentola e che il piatto sarà in tavola entro la fine del 2022. E che al primo boccone, prenderai la scossa. Due ''fulmini'' attraversano la sagoma dell'auto e suggeriscono una cosa sola: a muovere DeLorean in versione ''4.0'' sarà un propulsore elettrico, forse più d'uno, chi lo sa.

VEDI ANCHE

CLONE O EREDE? Inevitabile elettrificazione a parte, non è invece chiaro se a essere svelato nel corso dell'anno (in attesa di una data più precisa) sarà un modello completamente nuovo, oppure solo un kit di conversione al full electric della DMC-12 originale. Il veicolo nel teaser, all'originale sembra somigliare parecchio. La luce è assai scarsa, tuttavia si notano la stessa forma del parabrezza, il cofano lungo, soprattutto le caratteristiche portiere ad ali di gabbiano. Il prototipo condividerà con l'antenata anche la stessa carrozzeria in acciaio spazzolato inossidabile?

De Lorean DMC-12 (1981-1983)

BACK TO THE POWER Analogie, ma anche differenze, e non solo perché a portare a spasso il proprietario, in luogo di un V6 da 2,8 litri da 130 cv, sarà un rotore elettrico dalla potenza verosimilmente tripla o quadrupla: la griglia sembra leggermente diversa e un nuovo badge percorre l'intera larghezza dell'auto. Anche i fari sembrano essere stati sostituiti con unità più strette.

DELOREAN STORY Destino insolito, quello della DeLorean. Per un'auto divenuta ben presto leggenda, un'azienda svanita negli annali della storia per problemi finanziari. DMC, intesa come brand, resuscitò nel 1995 grazie all'intervento dell'imprenditore Stephen Wynne, che acquistò i diritti, il marchio e l'inventario delle parti rimanenti, fondando in Texas una nuova società che almeno erogasse ai clienti assistenza e ricambi. Ora, sembra, il grande Ritorno, e non è solo un film.

Nuova DeLorean: coming soon

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/02/2022