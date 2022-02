Tesla Model S investita da un treno in corsa: il video dell'incidente

L'incauto guidatore di una Tesla Model S attraversa i binari incustoditi di una ferrovia, quando un treno sopraggiunge a tutta velocità. Lo scontro è inevitabile, ma il video da Instagram mostra conseguenze inattese dopo l'impatto. Occupanti orribilmente maciullati sotto tonnellate d'acciaio? Non esattamente. Guardate il video qui sotto...

CRASH TEST Certo quello che mostra il video non è un crash test ufficiale e non porta elementi a favore o a sfavore della qualità costruttiva delle auto elettriche americane, né dirime la questione se le batterie le rendano più o meno soggette a incendiarsi delle auto tradizionali. Una cosa è certa: do not try this at home, ossia non provateci a casa!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/02/2022