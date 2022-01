Tesla Model 3 è l'americana più venduta in Europa secondo JATO Dynamics

Sulla scia del successo di vendite negli Stati Uniti dove - nel 2021 - Tesla si è imposta come secondo marchio luxury del Paese, anche in Europa il successo del brand californiano sembra inarrestabile. Secondo le analisi di JATO Dynamics (azienda britannica specializzata nello studio di trend di mercato), con 141.429 unità immatricolate nel Vecchio Continente, Tesla Model 3 si è aggiudicata il 17° posto nella classifica di vetture più vendute nel 2021, subito dopo Skoda Octavia (143.268 unità) e prima di Peugeot 3008 (140.015 unità). Regina indiscussa del ranking: l’inossidabile Volkswagen Golf, con 205.408 unità.

IN CRESCITA Il successo di Model 3 (qui la nostra prova) è ancora più eclatante se si considerano le rivali costrette ad abdicare in favore della berlina a batterie. Mercedes Classe A si ferma a 117.233 unità (24° posto), con BMW Serie 3 scivolata addirittura in fondo alla classifica. Non fa meglio nemmeno Ford Focus: un tempo fra le 2 volumi preferite degli europei, ora la media dell’Ovale non figura nemmeno nella Top 25. Inoltre, dal confronto sulle vendite totali dei marchi fra 2020 e 2021 ci si aspetta Tesla possa fare ancora meglio nel 2022. In effetti, mentre i volumi di BMW Group sono cresciuti solo dell'1,2%, con un arretramento di Volkswagen pari al 5,6%, quelli di Tesla sono aumentati del 70,9%. Un risultato incoraggiante se si considera che il nuovo SUV compatto Model Y è arrivato negli showroom solo a fine del 2021.

LA PRIMA EV IN EUROPA Per quanto riguarda Golf (qui la nostra prova), nel 2021 le vendite della media di Wolfsburg sono state inferiori di quasi il 28% rispetto a quelle del 2020, con un preoccupante -50% sul 2019. Questa tendenza è in gran parte dovuta al maggior interesse del pubblico per le auto elettriche e al crescente entusiasmo nei confronti di SUV e crossover. Dopotutto, il segmento delle Sport Utility di medie dimensioni in Europa è cresciuto del 42,6% rispetto al 2020, mentre quello delle medie compatte è diminuito del 13,3%. In questo contesto, la quota di mercato di Tesla è raddoppiata tra il 2019 e il 2021. Model 3 non è stata solo l'auto elettrica più venduta in Europa, ma si è saldamente posizionata nella top 10 in 5 Paesi del Continente: Austria (10°), Germania (10°), Norvegia (1°), Svizzera (1°) e Regno Unito (2° posto).

