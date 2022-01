La folle sfida fra una Tesla Model S Plaid e una P85D turbojet. Video

Dimenticatevi per un istante Tesla Model S Plaid, i suoi 1.020 CV e lo 0-100 km/h bruciato in 2,1 secondi: qui ci troviamo di fronte a una sfida davvero gagliarda! Il quesito alla base di tutto è questo: sarà mai possibile rendere una normalissima Model S P85D ancora più veloce? Per rispondere a questa folle domanda, Matt Mikka del canale YouTube Warped Perception ha sfidato i ragazzi di AMS Performance (preparatore di Chicago) con la sua Model S P85D….a reazione. Per metterla alla prova Matt ha deciso di imbastire la più classica delle drag race fra la sua berlina turbojet e una Model S Plaid originale (qui la sfida fra Ferrari SF90 Stradale e Tesla Model S Plaid). Come andrà a finire? Beh, la risposta la trovate nel video qui sotto!

DRAG RACE Le due rivali si allineano lungo il rettilineo di un complesso industriale, pronte a suonarsele di santa ragione in una sfida all'O.K. Corral. Lo scenario di calma apparente viene improvvisamente scosso dal rumore fragoroso che proviene dai 2 motori a jet della P85D (il terzo funge solo da generatore di potenza ausiliario per le batterie). La prima corsa vede la P85D a reazione annichilire Model S Plaid. In questo caso però Model S Plaid utilizzava la modalità Sport e non la Track Mode: quella che abilita le massime prestazioni. Solo nella terza gara Model S Plaid riesce a staccare Tesla a reazione riportando il punteggio sul 2-1. Si susseguono altre 3 manche, con Model S Plaid che ha la meglio per altre due volte, chiudendo la serie con un equo 3-3.

Tesla Model S P85 turbojet

TURBOJET Nella descrizione che accompagna il video viene riportato un link di collegamento che rimanda al processo di trasformazione della P85D. Si scopre così che i turbojet montati a sbalzo sul posteriore dell’auto arrivano direttamente da aeromodelli a reazione. Il carburante che li alimenta si trova in un serbatoio aggiuntivo con capienza massima di 45 kg. Ovviamente le modifiche hanno stravolto anche l’abitacolo. Buona parte della console centrale infatti è stata riprogettata in maniera tale da accogliere i tasti per la messa in moto e le tre leve per il controllo del sistema propulsivo a jet, che si somma a quello standard della Model S P85D. I test hanno evidenziato un incremento delle prestazioni dell’auto considerevole, con lo scatto 0-100 km/h sceso a soli 3,32 secondi (elettrico+jet) contro i 4,38 secondi del sistema full-electric originale. L’obbiettivo di Warped Perception è quello di potenziare ancor di più la Model S P85D-jet, così da scendere sotto il muro dei 2 secondi nello 0-100. Che dire, buona fortuna Matt!

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 21/01/2022