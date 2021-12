Elon Musk è chiaro: "Tesla non produrrà mai moto elettriche"

Il mondo delle auto elettriche lo ha rivoluzionato lui, Elon Musk, che con tutto quello che volete (follia, visione, avanguardia,...) ha creato un nuovo modo per vivere l'auto. Ma spesso i progetti e i successi tecnologici ottenuti con le auto non vengono replicati nel mondo a due ruote. Sono entrambi mezzi a motore, sì, ma vivono dinamiche completamente diverse sotto ogni fronte: dalla guida alla clientela, fino anche alla produzione. Negli anni si è speculato diverse volte che Tesla volesse entrare nel mondo delle moto in qualità di produttore. Ecco, una volta per tutte abbiamo la conferma che questo non accadrà mai.

Elon Musk che, durante una Q&A con alcuni giornalisti e fan, ha ricevuto una domanda relativa all'ingresso di Tesla nel mondo delle due ruote. La risposta di Elon Musk è stata la seguente: ''Effettivamente quando ero piccolo mi piaceva guidare le moto. Ho guidato moto da cross per circa otto anni, poi ho avuto una moto stradale a 17 anni e ho fatto un incidente con un camion. Ho rischiato di morire... per questo Tesla non costruirà motociclette''. Dunque, sogni infranti per gli amanti delle due ruote e del brand californiano. Vi conviene cercare altro... vi interessa una LiveWire?

Pubblicato da Giorgio Sala, 31/12/2021