Tesla Model S: con le batterie di ONE percorre più di 1.200 km. Video

La berlina californiana equipaggiata con accumulatori sperimentali di ONE (Our Next Energy) macina più di un migliaio di km. Video

Una Tesla Model S equipaggiata con accumulatori sperimentali è riuscita a percorrere 1.210 chilometri con una singola ricarica (contro i 652 della Model S standard). La batteria - ribattezzata Gemini 001 - ha una capacità di 203,7 kWh ed è prodotta dalla società statunitense di Detroit Our Next Energy (ONE). La berlina di Palo Alto, a fine dicembre, è riuscita a completare una serie di collaudi nello Stato del Michigan, coprendo gli oltre 1.000 km a una velocità media di 88 km/h.

ANSIA ZERO! Per ONE, Gemini 001, sarebbe in grado di ridurre sensibilmente il problema dell'ansia da ricarica, accelerando così la diffusione delle auto elettriche. ''Al momento siamo concentrati sul potenziamento di Gemini 001. Nuova GeminiTM consentirà di affrontare viaggi davvero molto impegnativi. Con i nuovi accumulatori i costi di produzione si ridurranno, aumenterà la sicurezza complessiva e verranno utilizzati materiali sostenibili […] ONE GeminiTM punta a eliminare definitivamente il vincolo dell'autonomia, raddoppiando la capacità energetica e mantenendo inalterata la dimensione del pacco batterie'', ha dichiarato Mujeeb Ijaz, Fondatore e CEO di ONE.

Il team di ONE insieme a Tesla Model S

IL POTERE DELLA CHIMICA Tuttavia, il cammino per la messa in commercio è ancora abbastanza lungo. Attualmente, gli sforzi di ONE si concentrano sullo studio di composti chimici più efficienti e sostenibili (qui l'approfondimento sulle batterie allo stato solido). Per GeminiTM, l'azienda punta su celle LFP (Litio-Ferro-Fosfato) a basso costo per estendere l'autonomia e limitare il deterioramento degli accumulatori. Ogni cella di GeminiTM utilizzerà un anodo privo di grafite e un catodo ricco di manganese (brevettato da ONE). Our Next Energy punta alla messa in produzione GeminiTM non prima del 2023.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 10/01/2022