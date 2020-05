PRIME IMMAGINI Freschi della prova della nuova Mercedes GLA 2020, siamo pronti per mostrarvi le prime foto spia e le anticipazioni sulla sorella maggiore del SUV tedesco: quella nuova Mercedes GLC 2022 che i nostri fotografi hanno catturato - ancora camuffatissima - sulle strade della Germania.

SILHOUETTE ALLUNGATA Come si vede, con la nuova generazione della GLC non assisteremo a uno stravolgimento del design come invece abbiamo visto sulla GLA. Le forme, però, sembrano più filanti e non è facile, in questa sede, capire se il profilo dell'auto sia stato realmente abbassato o se - come è più probabile - l'effetto sia dato dagli accresciuti sbalzi anteriore e soprattutto posteriore. A ben guardare anche il passo potrebbe essere stato leggermente allungato.

OFFROAD VS 7 POSTI Veri o falsi? Il dubbio che l'allungamento della silhouette si debba a strutture posticcie può venire, visto che penalizzerebbe le doti di guida in fuoristrada dell'attuale Mercedes GLC. Lavorando di fantasia si potrebbe però dire che un eventuale allungamento aprirebbe la porta a una versione a 7 posti...

IPOTESI SUI MOTORI Visto che il lancio è ancora lontano, le anticipazioni sul modello sono giocoforza limtate e si basano in gran parte su supposizioni. Va detto che la Mercedes GLC attuale, lunga 4,66 metri, offre un'ampia gamma di motorizzazioni, che oltre a bezina e diesel comprende varianti ibride e plug-in hybrid: difficile ipotizzare l'esatto articolarsi del futuro listino, ma c'è da scommettere che versioni elettrificate rimarranno in gamma.

MADE IN GERMANY Altro punto fermo sarà probabilmente il posizionamento del modello, che al momento si colloca in una forbice molto ampia. Si va da poco meno di 50 mila euro per superare di slancio i 100 mila con le versioni AMG. Si sa che la nuova Mercedes GLC sarà prodotta nello stabilimento tedesco di Sindelfingen, come confermato in un precedente comunicato di Markus Schäfer, responsabile della produzione di Mercedes-Benz: ''Accanto ai modelli premium lo stabilimento sta ora ricevendo un ulteriore modello di volume nel tanto ricercato segmento SUV”.