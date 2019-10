Autore:

Marco Rocca

DOPO 4 ANNI Mercedes GLC 2019 ovvero il restyling di un modello nato quattro anni fa, che aveva bisogno della così detta rinfrescata di metà carriera. Un restyling solo abbozzato nella forma ma ben più carnoso nella sostanza. Debutta l'MBUX e debutta inoltre sul motore a benzina il protocollo ibrido leggero. Passiamo la Mercedes GLC 2019 ai raggi X dopo la sigla.

IN PUNTA DI MATITA Esteticamente, le analogie con l'edizione passata del Suv superano di slancio le differenze: con questo non voglio dire che non ce ne siano, ma che bisogna aguzzare bene le vista per coglierle. La nuova Mercedes GLC si distingue all'anteriore per gli inserti scanalati sui listelli della griglia, per le aperture sullo spoiler inferiore più grandi e per i fari a LED (di serie) dalla forma leggermente ritoccata. Capovolgendo la prospettiva, in coda fanno capolino fanali a loro volta più rettangolari e i consueti scarichi trapezoidali by Mercedes.

GLI INTERNI Le novità si fanno più succulente in abitacolo: GLC 2019 accoglie come detto l'MBUX "2.0" (Mercedes-Benz User Experience), la versione più recente dell'assistente personale intelligente a comandi vocali, tattili (un touchpad al posto del comando multiuso) e gestuali che ha debuttato con la nuova Classe A. Ora ancor più intuitivo e arricchito dalla funzione di navigazione con Realtà Aumentata. Inediti anche il volante multifunzione e gli inserti in legno di quercia o noce a poro aperto (leggere e fare faccia stupita). Come lo schermo infotainment anche la strumentazione è composta da un pannello digitale che però è stato sapientemente occultato dietro una palpebra più tradizionale, eliminando quell'effetto tablet che non a tutti piace.

LA SICUREZZA Cambia anche la dotazione: la nuova Mercedes GLC, infatti, è arricchita da nuovi aiuti alla guida (Adas, ovvero Advanced Driver Assistance Systems), a partire dal regolatore di velocità adattativo (732 euro) che “dialoga” con il Gps (è connesso a internet) e fa rallentare l’auto prima di una coda o quando c’è traffico. Tra gli optional anche il riconoscimento dei segnali stradali, con l’adeguamento dell’andatura ai limiti di velocità

QUI MOTORI L’aggiornamento 2019 della Mercedes GLC riguarda anche le motorizzazioni: lato benzina c’è la famiglia EQ Boost con un 4 in linea 2.0 litri da 197 o 258 cavalli; entrambi equipaggiati di rete di bordo da 48 Volt e alternatore-starter con trasmissioni a cinghia, per riprodurre così il classico schema mild-hybrid. Stessa cilindrata, sempre 4 cilindri, per i turbodiesel (tutti Euro 6d) che rimpiazzano i vecchi 2.1. Tre i livelli di potenza: 163 cv per la 200 d, 194 per la 220 d e 245 cv della Mercedes GLC 300 d. Al top c'è la 400 d con il 6 cilindri da ben 330 cavalli. Di serie la trazione integrale 4Matic e il cambio automatico a 9 rapporti.

PREZZI E ALLESTIMENTI Prezzi? Il listino Mercedes GLC attacca a 48.176 euro per la benzina 200 EQ Boost, che salgono a 48.500 euro per la diesel più venduta, la 200 d. Per la diesel 220 d da 194 cv ci vogliono almeno 51.700 euro. Dico almeno perchè tutto cambia in base all'allestimento scelto. Sono Executive, Business, Sport, Premium e Premiun Plus. Oltra alla sportivissima AMG. Ma vediamo come va su strada con i nuovi motori.