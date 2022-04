Nuova Mercedes EQS SUV, ammiraglia a due piani. Video

Vola alto il desiderio di futuro. Alto, in tutti i sensi. Dopo la berlina di lusso EQS e la berlina ''business'' EQE, nuova Mercedes EQS SUV declina la nuova era full electric della Stella anche nel segmento degli sport utility di grandi dimensioni. Un abitacolo raffinato e tecnologico per sette passeggeri, potenti motori elettrici, la sopraffina trazione integrale 4MATIC: EQS SUV a suo agio anche nel fuoristrada leggero. I punti principali in sintesi (clicca Play sulla foto di cover per la mini video anteprima)

Nuova EQS SUV ha in comune con EQS berlina la piattaforma, quindi il passo (3.210 mm), ma è più alta di 20 cm abbondanti. 5.125 mm di lunghezza, 1.959 mm di larghezza, 1.718 mm in altezza. Le generose misure esterne vanno a beneficio delle dimensioni interne. La seconda fila di sedili dispone della regolazione elettrica di serie in senso longitudinale, mentre nel bagagliaio (da 645 a 2.100 litri) trovano spazio fino a quattro sacche da golf. A richiesta è disponibili una terza fila a due sedili singoli.

In abitacolo (EQS docet), spicca il caratteristico MBUX Hyperscreen (a richiesta), maxi display arcuato che copre quasi l'intera superficie tra i due montanti anteriori e si compone di tre monitor che, essendo disposti sotto un vetro di copertura comune, sono percepiti visivamente come uno schermo unico. Il display OLED da 12,3 pollici costituisce l'area di visualizzazione e comando dedicata al passeggero anteriore, e mentre al passeggero è consentito fruire di contenuti dinamici anche durante la marcia, una logica di blocco intelligente impedisce al driver di distrarsi. Ovvero: se la telecamera rileva che il conducente sta guardando il display del passeggero, il sistema sfuma automaticamente i contenuti dinamici.

VEDI ANCHE

OVER-THE-AIR TECH EQS berlina la prima Mercedes a permettere l'attivazione di funzioni dell'auto completamente nuove per mezzo degli aggiornamenti “over the air” (OTA). Per EQS SUV, l'offerta aumenta nettamente. Sarà infatti possibile attivare a posteriori, ad esempio, anche il sistema di assistenza per manovra con rimorchio o la Realtà Aumentata MBUX (Mercedes-Benz User Experience) per la navigazione.

Tre versioni. EQS 450+ (motore singolo da 360 cv, trazione posteriore), EQS 450 4MATIC (motore singolo da 360 cv, trazione integrale), EQS 580 4MATIC (due motori, potenza complessiva di 543 cv, trazione integrale). Sui modelli 4MATIC, la funzione Torque Shift provvede a ripartire le coppie motrici in modo variabile e intelligente tra il motore elettrico posteriore e quello anteriore, sfruttando così la catena cinematica elettrica eATS di volta in volta più potente.

BATTERIE EQS SUV adotta una batteria agli ioni di litio con 12 blocchi di celle dalla capacità di 107,8 kWh, energia sufficiente per un'autonomia fino a 660 km nel ciclo WLTP. L'innovativo software di gestione delle batterie, sviluppato internamente, permette inoltre di eseguire periodici aggiornamenti “over the air”.

L'assetto di nuova EQS SUV si avvale di un asse anteriore a quattro bracci e un asse posteriore multilink. Le sospensioni pneumatiche AIRMATIC con regolazione adattiva dell'ammortizzazione ADS+ sono di serie. Il livello della vettura può essere sollevato di diversi centimetri. Oltre ai programmi ECO, COMFORT, SPORT eINDIVIDUAL del DYNAMIC SELECT, le versioni 4MATIC dispongono anche del programma OFFROAD per la guida fuoristrada. La dotazione di serie comprende inoltre un asse posteriore sterzante con angolo di sterzata fino a 4,5 gradi, che garantisce più maneggevolezza in città e più agilità in extraurbano. A richiesta è disponibile una versione con angolo di sterzata fino a 10 gradi, attivabile anche con il solito aggiornamento OTA.

EQS SUV ordinabile a partire dall'estate, prime consegne entro fine 2022. Prezzi non ancora noti, ma a partire approssimativamente da 140.000-150.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/04/2022