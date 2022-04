SUV elettrici, l’attacco dei giganti: ecco Mercedes EQS SUV

Mercedes EQS SUV, tutto pronto per il debutto della versione a ruote alte dell’ammiraglia a zero emissioni. Premiere online il 19 aprile

Si allarga - nel senso letterale del termine - il mondo delle auto elettriche, andando ad accogliere anche i SUV di grandi dimensioni. Dopo il concept EV9 di Kia presentato qualche settimana fa a Francoforte, questa volta tocca a Mercedes, pronta a svelare al mondo EQS SUV, la versione a ruote alte della sua ammiraglia a zero emissioni.

APPUNTAMENTO AL 19 APRILE Dell’auto non si è visto praticamente ancora nulla, salvo l’immagine teaser che trovate qui in alto, e le foto spia del prototipo pizzicato nei test di qualche mese fa. La presentazione mondiale si terrà il prossimo 19 aprile in diretta streaming, e potete seguirla direttamente da questa pagina, qui sotto.

COSA SAPPIAMO FINORA Il maxi-SUV tedesco è il terzo modello basato sulla piattaforma di Mercedes dedicata ai veicoli elettrici premium, la stessa usata per la berlina EQE e per la EQS che abbiamo provato lo scorso inverno. Le dimensioni saranno meno mastodontiche della tre volumi, ma lo spazio a bordo per gli occupanti non dovrebbe essere molto di meno. All’interno, naturalmente, sontuosi materiali e finiture di altissimo livello si accompagneranno alle tecnologie più sofisticate, tra cui il sistema MBUX con Hyperscreen.

Mercedes EQS SUV: autonomia oltre 650 km

ANCHE AMG? Non abbiamo notizie su motori e batterie, ma è plausibile pensare che EQS SUV adotterà le medesime soluzioni della berlina: motore solo posteriore da 333 CV e 568 Nm di coppia, oppure dual motor - uno per asse - con potenza di 524 e 855 Nm di coppia massima. Diversamente dalla berlina, sarà presente una modalità di guida Off-Road per le uscite in fuoristrada. Da non escludere anche l'ipotesi di una versione AMG ad alte prestazioni.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/04/2022