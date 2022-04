Nuova Mercedes-AMG SL 43, la tecnologia F1 si fa in quattro. Video

In senso assoluto, sarà pure la entry level di famiglia. Ma la tecnologia racchiusa in nuova Mercedes-AMG SL 43 non ce l'ha nemmeno la sua sorellona col V8, rispetto alla quale la nuova arrivata divide per due il numero dei cilindri e li dispone in linea retta anziché a ''vù''. Per nuova SL 43 AMG, una tecnologia che arriva dritta dritta dai circuiti di Formula 1. Guarda (in alto) la video anteprima.

Mercedes-AMG SL 43, entry level di lusso

La tecnologia di cui parliamo è un turbocompressore elettrico a gas di scarico totalmente nuovo, SL 43 il primo veicolo al mondo prodotto in serie ad averne uno sotto il cofano. Mercedes sostiene come questa soluzione colmi il divario tra un piccolo compressore con grande risposta e scarsa potenza e compressori più grandi di maggior potenza, ma meno reattivi.

IN MEDIO STAT VIRTUS Più nel dettaglio: un motore elettrico, sottile solo 1,6 pollici, è fissato all'albero del turbocompressore tra la ruota della turbina sul lato di scarico e la ruota del compressore che si trova sul lato di aspirazione. Il motorino elettrico aziona direttamente l'albero del turbocompressore e fa girare la ruota del compressore prima che il flusso di gas di scarico inizi a guidarla. Di conseguenza, il nuovo sistema migliora notevolmente la risposta dell'acceleratore.

Mercedes-AMG SL 43, motore 4 cilindri da 2 litri

FAB FOUR Il turbo elettrico è accoppiato al 2 litri quattro cilndri Mercedes-AMG da 381 cv e 480 Nm i quali - proprio a causa di quel turbo in stile F1 - si rendono disponibili in un range tra 3.250 e 5.000 giri/min. Una modalità overboost temporanea aggiunge altri 13 cv grazie a uno speciale alternatore a cinghia. Mild hybrid? Quasi. Il cambio automatico a 9 marce Mercedes è di serie, ma a differenza delle SL con motore V8, la 43 è solo a trazione posteriore. 0-100 km/h in 4,9 secondi, velocità massima di 275 km/h.

La tecnologia continua col telaio, sostenuto da assale anteriore multi-link a cinque bracci sia all'anteriore che al posteriore, coi collegamenti di sospensione realizzati in alluminio forgiato per ridurre la massa non sospesa. Tutti i modelli sono dotati di Ride Control System di AMG e delle modalità di guida AMG Dynamic Select. Il tetto in tessuto leggero, con meccanismo di piegatura a Z per risparmiare spazio nel bagagliaio, aiuta a mantenere basso il baricentro. La capote può essere aperta o chiusa in soli 15 secondi, fino a velocità di 50 km/h.

Mercedes-AMG SL 43, tetto in tessuto

Rispetto ad SL top di gamma, la new entry si differenzia per paraurti anteriore e posteriore leggermente diversi e scarichi di forma più tondeggiante. Le feritoie orizzontali dietro la presa d'aria superiore possono essere aperte e chiuse elettronicamente, migliorando al volo l'aerodinamica dell'auto. Quando le feritoie sono chiuse, servono a ridurre la resistenza dell'aria, mentre aprendole immettono aria fresca negli scambiatori di calore. Non manca un'ala posteriore attiva.

Mercedes-AMG SL 43, gli interni

ALL'INTERNO Il quadro strumenti completamente digitale funziona in tandem con il touchscreen centrale da 12,3 pollici su cui gira l'ultima versione di MBUX. I sedili sono regolabili elettronicamente o manualmente, rifiniti in una combinazione di pelle sintetica e tessuto. Si possono anche specificare in pelle Nappa o in Alcantara con cuciture gialle o rosse. Il lancio nel corso del 2022, presto avremo anche il listino prezzi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/04/2022