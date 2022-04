Nuova Mercedes Classe A: foto di famiglia (quasi) al completo

LA BABY BENZ PASSA IN SALA TRUCCO Qualche mese fa abbiamo visto le prime immagini dei prototipi della nuova Mercedes Classe A immortalati durante i collaudi su strada. Oggi, siamo riusciti a pizzicare quasi tutti i modelli della gamma ancora mimetizzati ma ben riconoscibili. Dalle sportive AMG alla berlina, fino alla due volumi. Sappiamo che la best seller di Stoccarda sta per essere sottoposta a una serie di aggiornamenti per dare una bella rinfrescata al modello attuale, che è stato lanciato nel 2018 ed è entrato nei listini nel 2019. Questa volta, la versione aggiornata dovrebbe arrivare entro la fine del 2022, probabilmente come model year 2023.

Nuova Mercedes Classe A: il facelift coinvolge tutta la gamma, qui la 35 AMG berlinaCOME E DOVE CAMBIA Dalle foto si può osservare come i prototipi siano solo leggermente mimetizzati e lasciano intravedere un look diverso del frontale, con una griglia anteriore rivista, ma anche della coda e dei fari. Sembra anche che il centro della mascherina, dove normalmente si trova il logo Mercedes, ospiterà un sensore per i sistemi elettronici di assistenza alla guida. È possibile che tale sensore venga integrato con il logo nella Classe A aggiornata. Interessante osservare l’abitacolo, dove spunta da sotto le coperture un cockpit leggermente diverso da oggi. Probabilmente, in aggiunta al layout più moderno, ci saranno novità a livello di infotainment, con un sistema MBUX evoluto.

Nuova Mercedes Classe A: il frontale rinnovato della due volumiGAMMA MOTORI SEMPRE AMPIA… Non è chiaro in questa fase quali saranno gli aggiornamenti alla meccanica. Partendo dalle versioni più performanti, dovrebbe essere ancora disponibile la A35 AMG 4Matic nelle varianti di carrozzeria berlina e due volumi, con lo stesso motore da 306 CV. Ma la nuova Classe A sarà disponibile anche nella super piccante versione A45 S 4Matic+, con lo strabiliante quattro cilindri turbo da 421 CV. Probabilmente anche la versione con carrozzeria berlina sarà venduta nella configurazione più performante della famiglia. Ovviamente, benzina e diesel proseguiranno il loro matrimonio con la Classe A, tutti in diverse configurazioni di potenza e con cambio manuale o automatico, anche con trazione integrale.

Nuova Mercedes Classe A: l'abitacolo si aggiorna

… MA NIENTE ELETTRICITÀ Lato elettrificazione, la compatta della Stella continuerà il suo percorso nella variante plug-in hybrid, ma non è previsto l’arrivo di una Classe A 100% elettrica. Mercedes aveva pianificato di lanciare anche la versione a zero emissioni, ma ha scelto di concentrarsi sugli stili di carrozzeria tipo crossover e SUV, da qui il motivo per cui ha già messo a referto la EQA sulla base della GLA e la EQB basata sulla GLB. A questo punto non resta che aspettare di vedere i modelli definitivi chiudere i collaudi prima del lancio, cosa che potrebbe avvenire questa estate o subito dopo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/04/2022