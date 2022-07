Nuovo Mercedes EQV: l'elettrofurgone di lusso cambia abito, ma non solo...

NUOVO LOOK MA SENZA ESAGERARE Mercedes ha lanciato la sua monovolume elettrica EQV solo un paio di anni fa; tuttavia, la casa di Stoccarda sta già lavorando sul nuovo modello con quello che viene definito il restyling di metà carriera, vediamolo insieme. La porzione più estesa delle pellicole mimetiche è applicata sulla zona anteriore, nascondendo un paraurti dal profilo ridisegnato con prese d'aria che sembrano mostrare un design più moderno. Poi, ci sono una griglia differente e una nuovo motivo grafico per i LED dei fari. Le modifiche nella parte posteriore sono di meno e saranno limitate agli elementi di rivestimento sul portellone e sul paraurti, poiché le luci sembrano essere identiche a quelle del modello attuale. Anche il profilo è praticamente invariato, nonostante Mercedes abbia in programma di aggiungere dei cerchi in lega dal nuovo design.

Nuovo Mercedes EQV: in arrivo il restyling del BEV tedescoABITACOLO PIU MODERNO E CONNESSO La porzione anteriore della cabina, per lo più celata da coperture nere per nascondere gli aggiornamenti, ci fa, però, capire come si evolveranno lo stile e l’ergonomia della zona “living” di EQV. Possiamo vedere le nuove prese d'aria a forma di rettangolo (anziché rotonde) ed è ipotizzabile che il veicolo sarà equipaggiato con il più evoluto sistema di infotainment, con un touchscreen più grande e l'ultimo software MBUX, insieme a un quadro strumenti digitale. Insomma, ritroveremo tutto il comfort per i passeggeri che già troviamo sul modello attuale.

Nuovo Mercedes EQV: interni aggiornati e più confortevoliUN MOTORE E DUE “TAGLI” DI BATTERIE Non sappiamo se Mercedes aggiornerà il propulsore elettrico di EQV, ma il modello attualmente in listino è dotato di un unico motore da 204 CV e 362 Nm di coppia. La monovolume tedesca è disponibile con due diverse capacità della batteria, 60 kWh per l'EQV 250 con 230 km di autonomia e 90 kWh per l'EQV 300, che può viaggiare fino a 355 km tra una ricarica e l'altra, ma non è escluso il debutto di un pacco batterie più efficiente. La EQV dovrebbe fare il suo debutto nel 2023 con diversi nelle due classiche misure da 5,14 e 5,37 metri di lunghezza.

