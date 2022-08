Salone di Ginevra adieu...nel 2023 il GIMS trasloca in Qatar

Il Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra è stato cancellato per il quarto anno consecutivo. La kermesse svizzera sarà sostituita da un evento “gemello” che avrà luogo a Doha, in Qatar, nel 2023 (qui l'annuncio di qualche mese fa). In origine, il GIMS avrebbe dovuto svolgersi dal 14 al 19 febbraio 2023 con l’esposizione Qatariota prevista per novembre 2023. Cancellata la tappa europea, si è deciso di mantenere solo quella mediorientale. ''A causa delle incertezze dell'economia globale e della politica internazionale, nonché dei rischi legati allo sviluppo della pandemia, gli organizzatori hanno deciso di concentrarsi esclusivamente sulla pianificazione dell'evento di Doha 2023'', ha dichiarato il Presidente del Comité permanent du Salon International de l'automobile, Maurice Turettini. ''Abbiamo fatto tutto il possibile per salvare il GIMS 2023 di Ginevra. Il formato dell'evento e il progetto erano stati accolti davvero molto bene. Ma alla fine i rischi hanno prevalso sui benefici'', ha chiosato Turettini.

Il Salone di Ginevra 2023 si terrà a Doha

TROPPA INCERTEZZA L'Amministratore delegato del Salone di Ginevra, Sandro Mesquita, ha aggiunto inoltre che: ''A causa delle incertezze del periodo, molti marchi non sono stati in grado di confermare la partecipazione all’evento''. Per la storica fiera elvetica i problemi sono iniziati nel 2020, quando gli organizzatori furono costretti a fare marcia indietro a causa del deflagrare del COVID-19. Stesso copione per l’anno seguente e nonostante i numerosi annunci, anche il 2022 ha visto slittare di un anno la manifestazione. La conferma dell'edizione 2023 era stata data lo scorso aprile ma ora - a soli quattro mesi di distanza - anche l’ultima opportunità è sfumata.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/08/2022