Salone di Ginevra, il 2023 è la volta buona. Le date del ritorno

Dopo tre anni di purgatorio, la luce in fondo al tunnel. Visti i tempi, sempre con le dita incrociate. Dopo che gli spettacoli del 2020, 2021 e 2022 erano stati tutti cancellati a causa della pandemia di Covid, nel 2023 il Salone di Ginevra tornerà regolarmente a svolgersi: come intervallo di date, il 14-19 febbraio 2023.

