Dopo lo stop degli ultimi due anni per la pandemia, il salone di Ginevra si prepara a ripartire in grande stile. Tutte le novità dell’edizione 2022

Cancellata l’edizione 2020, a pochi giorni dall’apertura del salone, per lo scoppio della pandemia di coronavirus che nel giro di poche settimane avrebbe cambiato per sempre il mondo, annullata anche l’edizione 2021, il GIMS (Geneva International Motor Show) si prepara a tornare a febbraio 2022, in anticipo rispetto al passato, con l’obiettivo di diventare “l’appuntamento più influente e autorevole per l’Industria dell’auto del futuro”. All’evento in Svizzerà si affiancherà poi, nel corso dell’anno, uno spin-off a Doha.

Il Salone dell’Auto di Ginevra 2022 si svolgerà dal 17 al 27 febbraio del 2022. I primi due giorni saranno quelli tradizionalmente riservati alla stampa, mentre dal 19 al 27 febbraio il salone sarà aperto al pubblico.

GIMS 2022, date e format

Per la prima volta nella sua storia il Salone di Ginevra metterà a disposizione delle case un importante palcoscenico (reale), sul quale potranno prendere la parola relatori e speaker di alto profilo. Esperti e rappresentanti di spicco del settore che potranno interagire con il pubblico presente (anche online). Saranno inoltre previsti Accelerator Hubs, momenti di incontro tra pubblico ed esperti, occasioni di networking per discutere del presente e del futuro dell’automotive..

LE GIORNATE PER LA STAMPA I primi due giorni del Salone saranno dedicati a giornalisti e influencer di tutto il mondo, e organizzati in modo che chi racconta l’auto possa accedere nel migliore dei modi a tutte le novità esposte. Ogni casa potrà trasmettere le sue conferenze stampa attraverso la piattaforma digitale del GIMS; da questo canale verranno inoltre trasmesse oltre 80 ore di contenuti accuratamente selezionati e curati, accessibili in tutto il mondo.

PER I VISITATORI Oltre alle auto esposte, che rappresentano ovviamente il punto forte e l’elemento di maggior attrazione per il pubblico, quest’anno verrà allestito un circuito speciale che - analogamente a quanto visto anche al MIMO di casa nostra - permetterà a visitatori e giornalisti di mettersi al volante di una selezione di auto presenti in fiera, tutte rigorosamente a basse emissioni.

“Come noi tutti sappiamo, oggi il settore dell’auto è soggetto a trasformazioni più rapide rispetto al passato”, ha dichiarato Sandro Mesquita, CEO del GIMS. “Il GIMS 2022 tiene soprattutto conto delle mutate abitudini delle persone nel confronto con i media, delle differenti decisioni sugli acquisti e sull‘offerta entertainment. Per noi è anche molto importante che il GIMS rispecchi non solo il cambiamento, ma che lo promuova in modo attivo e lo renda più accessibile con l’introduzione del nostro palcoscenico, gli Accelerator Hubs e i settori networking''.