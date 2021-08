DOUBLE TROUBLE Gli organizzatori del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra (GIMS), in una conferenza stampa tenutasi al Doha Exhibition & Convention Center, hanno annunciato una partnership con Qatar Tourism. Lo scopo? Realizzare una nuova kermesse ribattezzata: Qatar Geneva International Motor Show, che aprirà i battenti nell'autunno del 2022 o del 2023. Questo non significa che il GIMS traslocherà definitivamente in Qatar: si tratterà piuttosto di uno spin-off del Salone di Ginevra stesso. I dettagli sul nuovo evento saranno svelati proprio durante il GIMS del prossimo anno, in programma dal 19 al 27 febbraio 2022.

NEL GOLFO PERSICO Qatar Geneva International Motor Show avrà cadenza biennale, con le date dell’edizione di lancio che saranno confermate solo nelle prossime settimane. L’obiettivo congiunto di GIMS e Qatar Tourism è creare un nuovo salone automotive di riferimento per Golfo Persico (e per il Medio Oriente in generale). Location della kermesse, la futuristica capitale del Qatar: Doha. I partner sono fiduciosi che il motor show si distinguerà nel calendario internazionale dell’automotive, imponendosi come tappa obbligata per espositori e appassionati di tutto il mondo.

L'UNIONE FA LA FORZA ''Le forze congiunte di GIMS e Qatar Tourism ci consentono di concentrarci sulla prossima edizione del Salone di Ginevra di febbraio 2022, dove saremo in grado di raccogliere idee e progetti per il nuovo Salone dell'auto di Doha'', ha dichiarato Maurice Turrettini, Presidente del Comitato Permanente del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra. Negli ultimi due anni, gli organizzatori del GIMS hanno dovuto cancellare le edizioni 2020 e il 2021 a causa della pandemia da Coronavirus. In quei mesi bui il futuro del Motor Show di Ginevra era a un passo dalla cancellazione definitiva, ma sembra che gli organizzatori siano riusciti a mantenere in vita la leggendaria esposizione ginevrina. GIMS 2022 sarà dunque la 91° edizione della kermesse, una delle manifestazioni automobilistiche più longeve al mondo.