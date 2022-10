Alpenglow, a Parigi prende forma il futuro di Alpine. Eccola in video

Una concept car? Sì, perché da vedere è bellissima, ma non solo. Alpine Alpenglow, che sarà esposta al Salone di Parigi 2022, rappresenta un vero e proprio manifesto della visione Alpine per i prossimi anni, un’auto che anticipa stile e tecnologia dei suoi prossimi modelli.

Alpine Alpenglow, vista dall'alto

COME LE SPORTIVE La Alpenglow è ispirata al mondo del motorsport, in cui Alpine è attivamente impegnata su più fronti, non solo la Formula 1. Lunga oltre cinque metri e larga più di due, più bassa di un metro, ha il frontale a V delle auto da corsa, e le fiancate particolarmente muscolose nelle quali sono nascosti i due serbatoi per l’idrogeno. Il colore della carrozzeria è di una tonalità di blu più accesa, ma sempre basato sul colore caratteristico di Alpine.

Alpine Alpenglow, la concept per Parigi 2022

CHE STILE A parte le linee estreme da auto da corsa, della concept colpiscono la linea rossa che attraversa la carrozzeria a tutta lunghezza, e la firma luminosa che parte dal davanti dell’auto, con una nube di triangoli luminosi e arriva fino al posteriore, dove spiccano i fari dai riflessi blu, a sottolineare la pulizia dell’alimentazione a idrogeno. Particolare anche l’alettone posteriore, trasparente e regolabile su diverse altezze.

Alpine Alpenglow, vista di profilo

COME UN CASCO L’abitacolo sembra un casco, al cui interno si intravede la sagoma del pilota. Il volante riprende le forme di quello usato nelle LMP1 delle gare di Endurance, con i selettori delle modalità di guida nella parte bassa le palette del cambio trasparenti e retroilluminate. Il tasto OV (che sta per “overtake”, sorpasso) aumenta temporaneamente la potenza disponibile. Trasparenti sono anche i pedali, l’alettone posteriore, i serbatoi dell’idrogeno e una parte del cofano anteriore.

Alpine Alpenglow, il volante da corsa

MOTORE A IDROGENO Sotto il cofano di Alpenglow batte un motore a combustione interna alimentato a idrogeno, una tecnologia abbastanza sconosciuta ma dal grande potenziale, e che - incidentalmente - permette di mantenere vivo il rombo del motore, per la gioia degli appassionati di auto.

Alpine Alpenglow, e i prossimi tre modelli Alpine dietro

LA MADRE DI TUTTE LE ALPINE “Alpenglow è più di una semplice concept-car, è la madre di tutte le future Alpine in termini di design, tecnologia ed innovazioni, concretizza il progetto Renaulution prima dell’arrivo dei prossimi tre modelli del ‘Dream Garage’”. I tre modelli non sono ancora stati annunciati, ma la loro silhouette si intravede alla fine del filmato che presenta la Alpenglow: da sinistra a destra, c’è la sportiva che sostituirà la A110, una compatta sportiva di segmento B e un crossover sportivo di segmento C, sicuramente elettrico, con una scia di LED luminosi che riprende la firma luminosa della Alpenglow. Della concept, questi modelli di serie erediteranno il focus sul piacere di guida e le prestazioni, ovviamente, il volante sportivo con funzioni ergonomiche, e la presenza del carbonio (anche riciclato), per garantire il minimo peso complessivo.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/10/2022