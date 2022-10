Alpine, perché Gasly è stato preferito a Ricciardo: "Soddisfa questi criteri"

SITUAZIONE IMPREVISTA Trovatasi spiazzata dall'addio di Fernando Alonso e dalla scelta del suo sostituto Oscar Piastri di firmare un contratto con la McLaren, l'Alpine si è trovata improvvisamente con il problema di trovare un nuovo compagno di squadra per Esteban Ocon in vista della stagione 2023. Diversi nomi sono stati associati alla scuderia francese, la quale aveva spiegato negli scorsi mesi di avere un'ampia rosa di candidati da cui pescare l'erede dello spagnolo. Scelta che poi, come è stato ufficializzato alla vigilia del GP Giappone, è ricaduta su Pierre Gasly. Si formerà così una coppia tutta francese in un team transalpino, ma la nazionalità ha pesato molto poco in questa decisione.

LA PREFERENZA PER GASLY Uno dei principali candidati al sedile dell'Alpine era Daniel Ricciardo, che con questo team aveva già gareggiato nel biennio 2019-20, prima di decidere di passare alla McLaren. L'australiano avrebbe potuto fare il percorso inverso rispetto al connazionale Piastri ed è stato effettivamente contattato dalla sua ex squadra, come ha confermato il team principal Otmar Szafnauer: ''All'inizio della ricerca, abbiamo discusso con alcuni piloti incluso Daniel''. Quando però si è aperta l'occasione di ingaggiare Gasly, desideroso di uscire dall'ambiente Red Bull nonostante un contratto garantito con AlphaTauri per il 2023, l'Alpine ha avuto pochissimi dubbi: ''Pierre soddisfa tre criteri: è esperto, veloce e giovane - ha spiegato Szafnauer - Quindi, quando è diventato evidente che c'era una possibilità, abbiamo accorciato ulteriormente la nostra rosa di candidati''.

IL TEST DI BUDAPEST Durante le prime fasi di ricerca, l'Alpine aveva organizzato un test di due giorni all'Hungaroring con una monoposto del 2021, sulla quale si erano alternati Nyck De Vries, Jack Doohan e Antonio Giovinazzi. Szafnauer ha spiegato che quel test era comunque in programma già prima della mossa a sorpresa di Alonso, rivelandosi così doppiamente utile: ''Quelli sono test che sono pianificati con largo anticipo rispetto a quando il test si svolge effettivamente. A quel tempo, la situazione riguardo Gasly non era del tutto chiara anche se, come detto, era nella rosa dei candicati, ma era comunque sotto contratto. Così abbiamo portato i tre piloti a Budapest per valutare le loro capacità e tutti hanno fatto un ottimo lavoro. Abbiamo sicuramente imparato da questo''. Proprio De Vries l'anno prossimo prenderà il posto di Gasly all'AlphaTauri, affiancando il confermato Yuki Tsunoda.

