F1, a Suzuka è domino mercato piloti: ufficiale Gasly in Alpine, De Vries in AlphaTauri

Non è certo stato un colpo di teatro, e del resto il mercato piloti della Formula 1 ce ne aveva già regalati abbastanza per quest’anno. Quello annunciato nella prima mattinata del sabato del GP Giappone a Suzuka è, anzi, lo scenario di cui più si era parlato nelle scorse settimane: Pierre Gasly saluta la Scuderia AlphaTauri (e la famiglia Red Bull Racing) per accasarsi in Alpine da sostituto designato di Fernando Alonso; al posto del forte pilota transalpino, il team di Faenza abbraccia invece l’ormai ex pupillo di Toto Wolff, nonché vincitore F2 2019 e Formula E 2021, Nyck De Vries.

F1 GP Spagna 2022, Barcellona: Fernando Alonso (Alpine F1 Team) in azione

ALLEZ, LE BLEUS! Si chiude così, portando a casa un profilo di sicuro spessore come quello di Gasly, la figuraccia che, all’inizio dello scorso agosto, ha visto l’Alpine perdere nel giro di poche ore una superstar come Alonso, che ha scelto la strada Aston Martin, e la stellina Oscar Piastri, giovane campione della serie cadetta che intanto si era già accordato con la McLaren. La casa francese darà così vita a una sorta di nazionale bleus, con Gasly al fianco di Esteban Ocon. Una coppia di sicuro affidamento, ma che promette scintille: i due, coetanei ed entrambi provenienti dalla Normandia, dopo essere stati molto amici da ragazzini hanno rotto i rapporti al tempo delle gare sui kart. Il talento è assicurato, ma il fatto che non sarà una passeggiata è testimoniato dalle prime parole del team principal Otmar Szafnauer in conferenza stampa: “Speriamo che la loro amicizia si riaccenda, una volta erano molto vicini”.

Esteban Ocon e Pierre Gasly all'epoca dei kart: compagni in Alpine F1 nel 2023 | Foto: Instagram @estebanocon

LA SCELTA DI MARKO Il posto di Gasly è rimasto formalmente libero solo per qualche secondo, visto che il comunicato ufficiale dell’AlphaTauri è arrivato subito a ruota di quello Alpine. Anche questa non è stata una sorpresa, dato che Helmut Marko aveva chiaramente lasciato intendere che, per lasciare libero Pierre, sarebbe dovuto arrivare un profilo d’esperienza e di talento da affiancare al giovane Yuki Tsunoda. Un profilo che è stato individuato proprio in Nyck De Vries, attuale terzo pilota Mercedes che dunque entra nella famiglia degli acerrimi rivali dopo aver debuttato un mese fa a Monza sulla Williams, portando subito a casa i primi punti della carriera. A due anni dall’ingaggio di Perez, confermato fino alla fine del 2024 al fianco di Verstappen, si tratta comunque della seconda chiamata che certifica il momento di affanno del Red Bull Junior Team, da qualche tempo incapace di sfornare giovani all’altezza: per questo, l’occasione del 27enne olandese è ghiottissima, essendoci in palio proprio il posto di vice-Max nel caso in cui Checo dovesse lasciare nel 2025.

F1 2022: Nyck De Vries (Scuderia AlphaTauri)

PARLA GASLY “Sono felice di entrare in Alpine – ha commentato Pierre Gasly – e di cominciare questo nuovo capitolo della mia storia in F1. Guidare per un team che ha chiare radici francesi è per me molto speciale e conosco i punti di forza di questa squadra contro cui ho spesso battagliato nelle ultime stagioni. I loro progressi e le loro ambizioni sono stati impressionanti. Voglio però anche ringraziare la Red Bull (Gasly aveva già firmato un contratto anche per il 2023, ndr) visto che questo cambiamento mette fine a un viaggio durato nove anni. È grazie alla loro fiducia e al loro supporto che sono diventato un pilota di Formula 1, e i risultati ottenuti con la Scuderia AlphaTauri sono stati davvero speciali. Guardando avanti, voglio dare il massimo e capitalizzare la mia esperienza per lottare per i podi e contribuire alla lotta di Alpine per il titolo mondiale”.

F1 GP Italia 2022, Monza: Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri)

PARLA DE VRIES “Sono incredibilmente entusiasta – le prime parole di De Vries da pilota di Faenza – di essere parte del team AlphaTauri per il 2023. Voglio ringraziare Red Bull per avermi dato l’opportunità di guidare in Formula 1. È vero che dopo la vittoria in F2 ho preso un percorso differente nel motorsport, ma la F1 è sempre stato il mio sogno e sono grato di poterlo finalmente esaudire. Ho avuto anche parecchie chance per sperimentare il comportamento delle monoposto di quest’anno e credo, per questo motivo, di essere in una buona posizione in vista del prossimo campionato. Mi auguro che quest’esperienza mi abbia preparato al meglio per quello che verrà. L’Italia? Ho passato molta della mia giovinezza in Italia all’epoca delle gare in kart, è un Paese in cui mi sono sempre sentito a casa. Quindi sono felice di unirmi a un team italiano e non vedo l’ora di conoscere tutti e cominciare a costruire la nostra relazione prima dell’inizio della prossima stagione”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/10/2022