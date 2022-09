Alfa Romeo Giulia indossa la divisa. Eccola in versione poliziotta

450 esemplari di Giulia 2.0 Turbo 200 CV entrano a far parte della storica famiglia delle “pantere” della Polizia di Stato

Onore, disciplina, amor di patria. Valori comuni, sodalizio naturale. Con una nuova maxi fornitura di Alfa Romeo Giulia, si rafforza il legame tra Alfa Romeo e Polizia di Stato. Nella classica livrea bianco-azzurra, la berlina del Biscione sarà assegnata agli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico (UPGSP) ed è destinata a svolgere il servizio di volante, per il controllo del territorio in tutte le province italiane. Nel complesso, la flotta di Alfa Romeo Giulia con motore 2.0 Turbo 200 CV, cambio automatico a 8 rapporti e trazione posteriore che entro fine 2022 arricchiranno il parco auto delle questure italiane ammonta a 450 unità.

LOVE STORY È da oltre settant’anni che la Polizia di Stato utilizza automobili e motori Alfa Romeo. La prima ''Pantera'' è un’Alfa Romeo 1900 del 1952, modello che dal 1955 passò il testimone dapprima alla scattante Giulietta T.I., successivamente a Giulia nella motorizzazione da 1600 cc. Nell’inconfondibile livrea grigio-verde, la Giulia 1600 divenne un’icona italiana, protagonista di molti film polizieschi dell’epoca. Anche negli anni Sessanta le Pantere Alfa Romeo vennero affiancate da modelli coupé, come la 2600 Sprint carrozzata Bertone, o furgoni come il Romeo II. Infine, sono state Pantere della Polizia anche Alfetta, la Nuova Giulietta, l'Alfasud, la 33 - che introdusse l’attuale colorazione bianca e azzurra -, l’Alfa 90, l’Alfa 75, la 155, la 156 e la 159, anche in versione Sportwagon. Sino ad arrivare a Giulietta, e alla Giulia dei giorni nostri.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/09/2022