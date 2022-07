La Polizia "acciuffa" Giulia restyling? Quei fari che fanno discutere

Su Instagram, gli scatti di una (possibile) Giulia MY23 formato Pantera. A far pensare ad un facelift, un elemento in particolare

Destini incrociati, quelli di Alfa Romeo Giulia e suo fratello SUV, Alfa Romeo Stelvio. A qualche mese di distanza dalle prime immagini di una ipotetica Stelvio MY23, ora a seminare indizi di un rinnovamento prossimo venturo è la berlina. Il condizionale è d'obbligo, tuttavia le foto ''leaked'' di questa Giulia in divisa da ''poliziotta'' fanno sorgere più di un sospetto. Il sospetto - senza alcuna prova - che si tratti proprio di Giulia restyling.



E LUCE FU? A gettare in pasto al web le foto di una Giulia della Polizia di Stato che rispetto al solito sembra avere qualcosa di diverso è la pagina Instagram Alfaromeo.it. A prima vista, trattasi di una comune Giulia. Il frontale non cambia di una virgola, forma del Trilobo e profilo esterno dei fari inclusi. Ma sgranando gli occhi e osservando più attentamente i fari stessi, pare di notare elementi di design interni più definiti. Elementi molto simili alle luci Full LED tripartite che equipaggiano Alfa Romeo Tonale (vedi foto sotto). E che con ogni probabilità, prenderanno residenza anche sul musetto di Stelvio facelift. Quindi: in pensione gli alogeni, spazio ai diodi luminosi, magari con tecnologia LED Matrix in opzione? Presto o tardi, avremo una risposta: intuizione o...abbaglio, come suggeriscono i commenti di alcuni utenti Instagram?

VEDI ANCHE

Alfa Romeo Tonale, fari Full LED a tre moduli

LED FILES Ipotetici fari Full LED a parte, del secondo restyling di Alfa Romeo Giulia (con vista sull'ancor più misteriosa Giulia elettrica del futuro anteriore) non sono noti ulteriori dettagli precisi. Compresi i tempi di uscita sul mercato, che con buona approssimazione dovrebbero comunque coincidere con la prima parte del 2023. Molto probabile che anche i gruppi ottici posteriori ricevano una rinfrescata, e che a bordo faccia (finalmente) la sua comparsa il cockpit digitale. Tutte piste da seguire, fino ad acciuffare il ''colpevole'' in carne ed ossa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/07/2022