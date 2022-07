Alfa Romeo Giulia ErreErre Fuoriserie: restomod? No, "retromod"

La moderna Giulia Quadrifoglio si traveste da Giulia originale per celebrarne il 60esimo anniversario. Prime 10 vetture in "sconto"

Riportare in auge vecchie glorie tramite interventi tecnologici e meccanici, oltre che - ovviamente - artistici. Si chiama ''restomod'' ed è una disciplina molto in voga. Oppure, viceversa, puoi partire da un'auto contemporanea e ''camuffarla'' da auto storica: avanzerai di preoccuparti dell'aspetto tecnico, ti concentrerai solo sul design. Chiamasi ''retromod'', o almeno questa è l'espressione alla quale la torinese ErreErre Fuoriserie ricorre nel descrivere la propria ultima invenzione, cioè uno speciale bodykit per Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, dallo stile ispirato alla mitica Giulia Tipo 105 del '62, che compie sessant'anni.

SOCIAL FRIENDLY Il modello è stato presentato un po' in sordina al Concorso d'eleganza di auto d'epoca ''Poltu Quatu Classic'', in Sardegna, lo scorso weekend. Sui social network, sembra che la Giulia sottoposta a trattamento vintage riscuota successo. Voi che voto le assegnate?

GUARDAMI NEGLI OCCHI Il rapporto di parentela con la Giulia moderna trapela dalle proporzioni complessive, mentre pressoché ogni singolo particolare è stato meticolosamente ridisegnato avendo in mente Giulia prima serie. Il frontale adotta allora un look più squadrato, con una coppia di fari rotondi su ciascun lato, integrati nella griglia in stile retrò. Anche il tipico scudetto Alfa Romeo è di superficie significativamente inferiore. Paraurti dalle prese d'aria a loro volta tonde, splitter in fibra di carbonio, cofano ventilato e parafanghi sporgenti completano il biglietto da visita anteriore.

VEDI ANCHE

CHE FONDOSCHIENA Di profilo, Giulia by ErreErre si distingue per i cerchi in lega da 19 pollici fresati dal pieno con quindici piccoli fori, ma è nella coda che le distanze con la Giulia ''donatrice'' aumentano. I gruppi ottici posteriori riacquistano la sagoma rettangolare della Giulia degli esordi, mentre il portellone viene decorato di uno spoiler integrato che si estende sino ai parafanghi, sfumando sulla superficie delle porte posteriori. Un altro spoiler ''sdoppiato'' è montato sul tettuccio, mentre lo squadrato paraurti posteriore integra un ampio diffusore con doppio terminale di scarico centrale.

SOTTO IL VESTITO, GIULIA Il motore è il noto V6 2.9 Biturbo da 510 cv della Giulia Quadrifoglio odierna, unità alla quale - fa sapere ErreErre - non sono state apportate modifiche. Esattamente come alla trasmissione (potenza convogliata all'asse posteriore tramite un cambio automatico a otto rapporti con l'ausilio di differenziale a slittamento limitato), alle sospensioni e agli interni. Al cliente rimane comunque la possibilità di modificare l’abitacolo con materiali dedicati.

CHI PRIMA ARRIVA Affettuosamente, ErreErre Fuoriserie si rivolge a lei come alla ''nipotina che indossa l'abito della nonna''. Se volete adottare la fanciulla, il prezzo è fissato a 196.207,26 euro tasse escluse, ma solo per i primi 10 esemplari della tiratura. Dall'undicesimo in poi, il listino sale a quota 245.000 euro, sempre ante-imposte.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/07/2022