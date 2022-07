A cosa serve Amazon Alexa? A prenotare il test di Alfa Romeo Tonale

Nuova skill dell'assistente vocale di Amazon per scoprire (e guidare) il nuovo SUV compatto del Biscione. Come funziona

Per un piacere ancora tutto ''fisico'', un percorso di avvicinamento ''phygital''. La puoi andare a visitare in tutte le concessionarie, Alfa Romeo Tonale. Oppure, familiarizzare con la novità dell'anno in forma ancora ''virtual'', propedeutica però al contatto vero e proprio. Chissà che non sia il modo migliore per dar vita a una storia d'amore ''4.0''. Da oggi, Miss Tonale (guarda la nostra super comparativa in video) sbarca anche su Amazon Alexa. In che senso? In questo (leggi, leggi).

ALEXA PENSACI TU Grazie alla nuova Skill sviluppata appositamente per l’assistente vocale Alexa, semplicemente pronunciando “Alexa, avvia Alfa Romeo Tonale” si potrà prendere parte ad un percorso guidato in cui saranno svelate le caratteristiche tecnologiche del primo C-SUV elettrificato del brand, inclusi i motori disponibili, l’infotainment e molto altro ancora (vedi sicurezza). Al termine il cliente - questo è il bello - può prenotare direttamente il test drive dal vivo, compilando un modulo che arriverà direttamente sul proprio smartphone tamite un link dedicato.

VEDI ANCHE

MUSICA, TONALE! Accompagna il debutto della nuova Skill una campagna media dedicata: tre spot mirati proprio al cuore degli appassionati digitali verranno trasmessi sulle principali app di streaming, podcast e musicale, come Amazon Music e Spotify. Nello spot, una voce femminile illustra il “comando” da utilizzare per attivare lo Smart Speaker ed essere guidati alla scoperta del SUV ibrido di Alfa Romeo. Nel primo spot, il comando nasce dal tempo contato con le bacchette di un batterista, in apertura di un brano live. Nel secondo, dalle indicazioni che portano alla scoperta di un’opera d’arte. Nell’ultimo, tramite l’ordinazione di un piatto stellato. Che idee simpatiche.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/07/2022