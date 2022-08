Alfa Romeo Giulia: il bodykit (da urlo) che la trasforma in GTAm

Nel marzo 2020, Alfa Romeo presentava Giulia GTA e GTAm: quest’ultima prodotta in soli 500 unità. Modelli da sogno che hanno fatto girare la testa a collezionisti e appassionati, tanto che in pochissimo tempo tutte le GTAm sono andate sold-out (qui il nostro approfondimento). A più di un anno di distanza, il preparatore italiano PariS'5 GaraGe ha realizzato un fedelissimo bodykit replica proprio della GTAm, compatibile con qualsiasi versione di Giulia. Il primo esemplare è stato presentato negli scorsi giorni in anteprima all'Autodromo di Varano de' Melegari, con tanto di livrea speciale. Nel video girato da Aureus Car Spotlight possiamo vedere una Giulia GTAm con bodykit giallo scendere in pista con un’Alfa Romeo GT Sud-Est (Brera) con frontale derivato da Giulia.

INDISTINGUIBILI Il bodykit di PariS'5 GaraGe è così simile alla GTAm originale che è davvero difficile distinguerle. Il paraurti ridisegnato con prese d’aria più grandi si fonde con il complesso splitter in fibra di carbonio a cui si aggiungono fori extra attorno alla griglia dello scudetto, un cofano ventilato, parafanghi anteriori maggiorati e l’inconfondibile ala posteriore abbinata all’estrattore con doppio terminale di scarico centrale. Un occhio critico noterà che lo spoiler in coda è leggermente più piccolo rispetto all’originale, così come gli scarichi, diversi da quelli in titanio di Akrapovič. Anche i cerchi da 20 pollici sono impressionanti, nulla a che vedere però con i ''monodato'' della vera Giulia GTAm.

Il bodykit di PariS'5 GaraGe su Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

VEDI ANCHE

BASE QUADRIFOGLIO Come base di partenza, il team ha utilizzato una Giulia Quadrifoglio: la versione esteticamente più simile a GTAm (qui la nostra prova su strada). Entrambi i modelli sono equipaggiati con il portentoso V6 biturbo da 2,9 litri, ma hanno diversi gradi di potenza: quello della Quadrifoglio sviluppa infatti 510 CV, che diventano 540 CV su GTAm. Naturalmente design, profilo aerodinamico e modifiche al motore non sono gli unici aspetti che differenziano la GTAm da una normale Quadrifoglio. La versione più ''pompata'' di Giulia si avvale infatti di un telaio ulteriormente alleggerito e di una serie di regolazioni specifiche a sospensioni e impianto frenante.

Bodykit PariS'5 GaraGe Giulia GTAm: posteriore

PREZZI Il costo dell’intervento? Per trasformare una Giulia Quadrifoglio in GTAm il prezzo fissato da PariS'5 GaraGe è di 9.093 euro, mentre per le varianti di Giulia più ''abbordabili'' il prezzo inevitabilmente sale. Un aggravio dovuto ai componenti aggiuntivi richiesti per completare la modifica. Cifre sicuramente importanti per un intervento aftermarket, che sommato però al prezzo di listino di una Giulia (anche Quadrifoglio) è decisamente inferiore rispetto all’esborso richiesto per accaparrarsi una Alfa Romeo Giulia GTAm: il cui valore è di circa 180.000 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 23/08/2022