Alfa Romeo GT Sud-Est: a Brera, plastica facciale per assomigliare a...

Siamo nel primo decennio del Terzo Millennio, a ispirare lo stile Alfa Romeo è ancora una certa 156 di fine Novecento (stile successivamente evolutosi lievamente con 159) e Alfa Romeo Brera interpreta i canoni artistici del Biscione in una forma assai gradevole. Tanto che, ancora oggi, lo stile di Brera non sfigura affatto. Quali connotati il suo musetto avrebbe espresso, tuttavia, se come esempio avesse avuto in casa Giulia Quadrifoglio? Se lo sono chiesti anche i membri del team di PariS'5 GaraGE: il risultato è Alfa Romeo GT Sud-Est, la conversione che rilegge a modo suo il passato. E lo rilegge bene, a giudicare anche dalla video preview. Tanto da attirare l'attenzione anche dei media esteri.

TAGLIA E CUCI Per completare la trasformazione, l'equipe guidata da Quintino Parisini impiega quasi un anno. Tutto inizia rimuovendo la parte anteriore della Brera ''donatrice'': il frontale di serie - condiviso con la contemporanea Alfa 159 - viene sostituito da un nuovo paraurti e da calandra e proiettori di Miss Giulia Quadrifoglio. C'è però un problema, Brera è a trazione anteriore e lo sbalzo anteriore, rispetto a Giulia, è significativamente maggiore. Così in officina vengono realizzati ad hoc anche nuovi parafanghi anteriori, un nuovo cofano rigonfio e ventilato, infine nuovo splitter in fibra di carbonio. Un trattamento speciale viene inoltre riservato ai parafanghi posteriori allargati, ai finestrini posteriori ''chiusi'', all'aggressivo diffusore, infine allo spoiler posteriore più prominente. Dulcis in fundo, una coppia di fari posteriori a LED che - piuttosto che Giulia - sembrano voler copiare i gruppi ottici del SUV Tonale. Già che ci siamo, colori vivaci: carrozzeria blu e ''biscione'' giallo sul profilo (più adesivi degli sponsor sulle porte). L'anonimato è un rischio escluso.

VEDI ANCHE

QUALE MOTORE? Alfa Romeo GT Sud-Est era inizialmente pensata per ospitare il 3,2 litri V6 JTS da 260 cv di origine GM che in origine equipaggiava la Brera sportiva, unità in grado di raggiungere quota 348 cv in seguito alle manipolazioni del kit Autodelta J5. In realtà, il primo esemplare è invece spinto dal 2,4 litri JTD da 210 cv. Il propulsore conserva al momento le specifiche di serie, tuttavia PariS'5 GaraGE ha in serbo propositi bellicosi anche per il turbodiesel.

AVANTI, C'È POSTO Per chiunque desiderasse regalare alla propria Brera una plastica facciale in Giulia Quadrifoglio style, il prezzo dell'intervento chirurgico parte da 20.000 euro. Donor car esclusa, ma verniciatura inclusa. Per una surplus di spesa, il preparatore offre anche una selezione di diversi materiali, tra cui Kevlar e fibra di carbonio. Progetti in cantiere? ''Aggredire'' Giulia stessa e pettinarla con un look GTAm. Ovviamente, in modo molto personale.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/08/2022