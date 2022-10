Alfa Romeo Tonale: diesel o ibrida? Quale scegliere e perché

Elettrificazione soft e un piede nel futuro, oppure motorizzazione classica finché si può, e assaporare un feeling familiare? In attesa che debutti l'ibrido plug-in (novembre 2022), tappa intermedia verso il full electric, a ottobre 2022 Alfa Romeo Tonale è in vendita nelle varianti ibrida leggera e diesel. Due alternative simili sotto alcuni aspetti, come ad esempio quello commerciale, ma anche profondamente diverse nella tecnica. In parte, anche nel feeling che restituiscono alla guida. Tonale ti piace, ma un dilemma ti perseguita? Sotto, ecco le principali differenze tra motore Hybrid e variante Diesel.

Non si può che partire da una considerazione di ordine squisitamente finanziario. Alla voce più importante in assoluto (e soprattutto, a parità di potenza), Tonale Hybrid e Tonale Diesel si equivalgono. Sia per Tonale 1.5 Hybrid 130, sia per Tonale 1.6 Multijet, prezzo di listino a partire da 35.500 euro (allestimento Super), con l'edizione immediatamente superiore (Sprint) che a sua volta costa 38.000 euro in ambedue i casi. Affiora qualche discrepanza, casomai, man mano che si sale di livello: top di gamma di Tonale Diesel è l'esclusivo equipaggiamento Ti, che costa 40.500 euro, mentre l'offerta di Tonale Hybrid 130 chiude in alto con la Speciale (39.000 euro). A sua volta, Tonale Hybrid 160 (lo step più potente) si declina nelle configurazioni Speciale (41.000 euro), Ti (42.300 euro), infine nello sportivo allestimento Veloce (44.800 euro). Con motore ibrido, l'offerta di Tonale è più ampia sia in termini di prestazioni, sia di personalizzazione estetica e funzionale.

ECOBONUS Qualora dovessero essere ripristinati gli incentivi pubblici per i modelli di terza fascia (CO2 di 61-135 g/km), Tonale Diesel verrebbe esclusa (138-152 g/km). L'unico modello che riceverebbe il bonus statale sarebbe Tonale Hybrid 130, ma solo negli allestimenti Super (127-135 g/km) e Sprint (134-136 g/km). Da tenere a mente.

Come detto, Tonale Hybrid si sdoppia negli step da 130 cv (131 cv per la precisione) e 160 cv (coppia sempre di 240 Nm), mentre Tonale Diesel esiste esclusivamente in formato da 131 cv e 320 Nm. Indipendentemente dall'alimentazione, trazione anteriore e cambio automatico a doppia frizione: a 7 marce l'ibrida, a 6 marce il diesel, senza paddle al volante. Inoltre, lo stesso telaio reattivo e lo stesso sterzo iperdiretto, calibrato per una guida - orientativamente - più sportiva della media della concorrenza.

PRESTAZIONI A parità di potenza, velocità massima equivalente (195 km/h) ma un migliore scatto da fermo per l'ibrida (0-100 km/h in 9,9 secondi anziché 10,9 secondi) grazie anche alla tecnologia Hybrid VGT con turbo a geometria variabile.

CONSUMI Tonale diesel si prende la rivincita al capitolo dei costi chilometrici: prendendo come riferimento i valori dichiarati, un range nel ciclo misto di 5,3-5,8 l/100 km (a seconda dell'allestimento), contro una forbice di 5,6-6,2 l/100 km per Tonale Hybrid 130 e di 6,1-6,3 l/100 km per Tonale Hybrid 160. Da considerare, al momento in cui scriviamo, il maggiore costo alla pompa del gasolio rispetto alla benzina.

Tonale Hybrid essenzialmente più adatta a un impiego prevalentemente urbano, contesto nel quale il suo sistema mild hybrid esprime le sue massime potenzialità sia come piacere di guida (l'ingresso, pur sei per brevi tratti, della modalità EV), sia come contenimento di consumi ed emissioni. Grazie a un maggiore spunto in ripresa, ovviamente l'ibrido accetta di buon grado anche l'extraurbano. Da considerare anche il beneficio che l'omologazione ibrida comporta, su scala regionale, in termini fiscali (esenzione totale o parziale del bollo). Se tuttavia la routine è invece quella dei viaggi autostradali, o se comunque il chilometraggio annuo oltrepassa la soglia critica dei 25.000-30.000 km (quanti anni hai intenzione di tenere l'auto?), Tonale Diesel resta la soluzione più naturale. A sparigliare davvero le carte, sarà l'ibrido plug-in.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/10/2022