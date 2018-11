Autore:

Emanuele Colombo

SONDAGGIO INGLESE Quali sono le auto più affidabili? Quali le marche che lo sono meno? Un'ulteriore elaborazione del popolare sondaggio Driver Power di Auto Express (lo stesso che ad aprile aveva incoronato l'Alfa Romeo Giulia) fornisce una risposta, relativa al parco circolante inglese, sulla base dei dati raccolti tra oltre 50.000 proprietari di vetture con meno di 12 mesi di età.

CASA PER CASA Qui la sfida non si gioca tanto sui modelli quanto sulle case automobilistiche, che in base ai voti espressi dagli acquirenti hanno mostrato punteggi significativamente differenti. Ed ecco che i vertici della classifica, se da un lato confermano l'eccellenza dei soliti noti, riservano anche qualche sorpresa: per lo meno rispetto ai luoghi comuni delle discussioni da bar.

LA TOP TEN Guardiamo nel dettaglio la top ten, con i posizionamenti e i relativi punteggi...

Lexus – 95,12 % Jaguar – 91,81 % Mercedes – 90,77 % Honda – 90,44 % Skoda – 90,16 % Toyota – 90,11 % Volvo – 89,61 % Hyundai – 89,04 % MINI – 88,93 % Mazda – 88,87 %

QUALCHE RIFLESSIONE Se trovare Lexus al vertice assoluto non stupisce più di tanto, è forse meno scontato trovare Jaguar in seconda posizione. Altro elemento di riflessione è quanto siano vicini i punteggi di marche appartenenti a categorie ben diverse. Le generaliste Honda, Skoda e Toyota seguono Mercedes come un'ombra e precedono altri marchi di fascia premium. Tra l'altro, dalle posizioni che contano manca la Porsche, tradizionalmente molto apprezzata proprio per la qualità e l'affidabilità dei suoi modelli.

CHI PIÙ CHI MENO Fanalini di coda del sondaggio di Auto Express sono Vauxhall (83,64 %) e Chevrolet (79,20 %), il cui modello Bolt ha però ottenuto il riconoscimento quale auto elettrica più affidabile del 2018 in base allestatistiche di JD Power e Consumer Reports (qui l'articolo). La classifica per modelli del survey di Auto Express, d'altra, parte, aveva raccontato una storia leggermente differente dalla classifica per marche. Nella top ten, per esempio, non c'era traccia della Jaguar, mentre appariva con ottimo punteggio il SUV francese Peugeot 3008. Come staranno le cose in Italia? Raccontateci la vostra esperienza!