Autore:

Giulia Fermani

LE AUTO ELETTRICHE PIU' AFFIDABILI DEL 2018 Se qualche anno fa qualcuno avesse detto in giro che in futuro guidare un'auto che si ricarica con una presa a muro sarebbe stato normale tutti lo avrebbero preso per matto. Invece i veicoli elettrici continuano la loro scalata nel cuore degli automobilisti: tra il 2016 e il 2017 le vendite di auto elettriche (EV) e di ibride plug-in (PHEV) sono cresciute del 54%. Ma tra queste, quali sono le più sicure tra i modelli che si rinnovano nel 2018? Ecco la top five delle auto elettriche più affidabili.

LA CLASSIFICA Al quinto posto c'è BMW i3, che guadagna 3 punti su 5 per l'affidabilità da Consumer Reports e un punteggio di 3,5 su 5 di JD Power. La versione alimentata a batteria della Bmw si è dimostrata sopra la media in tutti gli aspetti della durabilità meccanica, dal powertrain all'elettronica. Nuova tra le EV l'elegante Tesla Model 3 conquista a sua volta 3 punti su 5, punteggio medio ottenuto dai rapporti rilasciati proprietari della Model S. Terzo posto per Nissan Leaf, uno dei più venduti del segmento dal MY 2011, che il Consumer Reports giudica 4/5 per affidabilità, mentre JD Power premia con un punteggio medio di 3/5. Disponibile dal MY 2012, l'ammiraglia della berlina Tesla Model S, che si colloca al secondo posto della classifica, ottiene un punteggio di 4/5 da Consumer Reports per l'affidabilità e, più in generale, punteggi superiori alla media in quasi tutte le categorie. A conquistare il podio è la Chevrolet Bolt EV. Il veicolo più votato da Consumer Reports del marchio è stato classificato 4/5 per affidabilità, punteggio insolitamente alto per un modello introdotto di recente. Da migliorare, invece, l’elettronica in auto, mentre J.D. Power conferisce al MY 2018 della Bolt tre punti su cinque.