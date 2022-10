Alfa Romeo Giulia e Stelvio, con il restyling sono ancora più agguerrite: il video

Sguardo più severo, strumentazione completamente digitale, e il debutto nel mondo degli NFT: in video, come cambiano le due Alfa Romeo

Giusto ieri abbiamo sorpreso un prototipo di Giulia restyling, ed eccoci qui a scoprire come cambiano, per il 2023, i due modelli di punta della casa di Arese.

Nuova Alfa Romeo Giulia: i nuovi gruppi ottici

Le novità del restyling di Giulia e Stelvio si sono concentrate soprattutto sul frontale, dove spiccano i nuovi gruppi ottici “3+3”, con tecnologia a matrice di LED, che riprendono lo stile di quelli già visti sulla piccola Tonale (qui nella nostra prova su strada), e rendono omaggio alla indimenticata SZ Zagato. Diversa anche la lavorazione delle griglie frontali, sia quella del trilobo sia quella delle prese d’aria nella parte bassa dell’auto.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: particolare dei gruppi ottici posteriori

LUCI DINAMICHE Con le dovute differenze, i frontali di Giulia e Stelvio sono ora praticamente identici, e offrono frecce dall’animazione dinamica, e una migliore visibilità durante la guida, con gli anabbaglianti regolati continuamente durante la guida in base alla velocità, e con gli abbaglianti automatici che si disattivano quando si incontrano altre vetture. Al posteriore, Stelvio monta gruppi ottici in vetro con finitura trasparente, mentre quelli di Giulia sono in vetrò fumé con finitura nero lucido.

Nuova Alfa Romeo Giulia: interni sportivi, ma invariati

Pur mantenendo lo stile “a cannocchiale” del quadro strumenti, all’interno debutta uno schermo da 12,3” interamente digitale, che può anche essere configurato e personalizzato con tre diversi layout:

Evolved , che valorizza l’area centrale, dove campeggia il contagiri

, che valorizza l’area centrale, dove campeggia il contagiri Relax , con poche informazioni concentrate al centro e niente nei due quadranti laterali

, con poche informazioni concentrate al centro e niente nei due quadranti laterali Heritage, ispirato ai modelli degli anni '60 e '70, con dettagli distintivi come i numeri invertiti sull'estremità finale del tachimetro

Nuova Alfa Romeo Giulia: strumentazione tutta digitale

NON FUNGIBLE TOKEN Come già visto su Tonale, anche su Giulia e Stelvio è disponibile la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token, l’ho spiegato in dettaglio qui), basata su blockchain, che permette di memorizzare in maniera non modificabile le principali informazioni di una singola vettura, e che possono essere utilizzate come garanzia del buon mantenimento del veicolo. Una certificazione aggiuntiva, moderna, che può rivelarsi una fonte ulteriore di credibilità sul mercato dell’usato, sia per chi compra che per chi vende.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: visuale di 3/4 anteriore

Invariata la meccanica delle nuove Giulia e Stelvio, che rimangono punto di riferimento per sportività e piacere di guida nei rispettivi segmenti di riferimento. Al momento sono confermate le motorizzazioni diesel da 160 CV a trazione posteriore e da 210 CV a trazione integrale, e quella benzina da 280 CV. A meno di cambiamenti dell’ultim’ora, quindi, addio al benzina da 200 CV e al turbodiesel da 190 CV. Semplificati anche gli allestimenti: si parte dalla versione “base” Super, a cui segue la Sprint, con tanti optional dalla connotazione sportiva. Al top di gamma gli allestimenti Ti (più elegante e raffinato) e Veloce (dal look ancora più sportivo).

Nuova Alfa Romeo Giulia: i cerchi in lega del modello Competizione

Per celebrare i nuovi modelli, Giulia e Stelvio saranno disponibili anche nella serie speciale Competizione, realizzata sulla base della Veloce e disponibile per tutte le motorizzazioni. Esclusivo per questo allestimento il colore grigio opaco Moon Light (lo stesso delle auto di questo articolo), che contrasta con le pinze dei freni di colore rosso. Su Stelvio sono presenti cerchi in lega da 21”. All’interno trova posto l’impianto audio Harman /Kardon, rivestimenti in pelle nera con impunture rosse per plancia e sedili, e il badge Competizione sulla fiancata e sul poggiatesta anteriore. Di serie le sospensioni adattive Alfa Active Suspension.

Nuova Alfa Romeo Giulia: il badge Competizione

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno disponibili a partire da febbraio 2023. Prezzi non ancora comunicati, ma in linea con quelli attuali, che partono da 49.200 euro per Giulia 2.2 Turbo Diesel AT8, e da 56.200 euro per Stelvio 2.2 Turbo Diesel AT8.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/10/2022