Nuovi fari per l'Alfa Romeo Giulia 2023: le foto spia del facelift

I muletti della nuova Alfa Romeo Giulia sono stati pizzicati in strada e mostrano luci ispirate alla Tonale. Le anticipazioni

Dopo il facelift del 2020 l'Alfa Romeo Giulia si prepara a un altro leggero lifting che dovrebbe debuttare nel 2023 e che potrebbe essere l'ultimo prima della Giulia elettrica in arrivo nel 2027. A rivelare uno dei principali cambiamenti sono le foto spia pubblicate su Facebook da Gabetz Spy Unit: le potete vedere qui sotto.

TI GUARDA CON OCCHI DIVERSI Quelli appena avvistati non sono i primi muletti della nuova Giulia 2023, ma sono i primi a mostrare nuovi fari anteriori che sembrano ispirarsi all'Alfa Romeo Tonale quanto a firma luminosa. E che dovrebbero comparire in forma quasi identica anche sull'Alfa Romeo Stelvio: anch'essa destinata a un imminente facelift.

GLI INTERNI Le camuffature non lasciano intravedere altre modifiche se non quelle alle luci, ma è presumibile che alcuni aggiornamenti riguarderanno gli interni. Tra i più quotati nei pronostici - ma sottolineiamo che si tratta ancora di rumor - un quadro strumenti digitale come sulla Tonale e l'adozione di un nuovo sistema di infotainment. Staremo a vedere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/10/2022