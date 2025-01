Vendite auto elettriche nel mondo, se il 2024 è un saliscendi

In crescita in Cina e USA, in calo in UE. Dati, tendenze e prospettive: come le vendite di EV si distribuiscono tra i Continenti

Dal segno ''più'' si legge in filigrana pure un segno ''meno''. Perché il segno ''più'' non è omogeneo: vendite auto elettriche 2024 in crescita un po' dappertutto, tranne ostinate sacche di resistenza. E poi perché il 2025 è ostaggio di politiche continentali e nazionali ancora da decodificare. Ma andiamo con ordine.



Auto elettriche e Plug-in: al mondo, il mercato è in crescita

Riporta Rho Motion, società leader mondiale nella ricerca sui veicoli elettrici, come il 2024 abbia registrato un nuovo record globale per le vendite di auto passeggeri e veicoli commerciali leggeri full electric (BEV) e plug-in hybrid (PHEV), con un totale di 17,1 milioni di unità.

Solo a dicembre 2024 sono stati immatricolati nel mondo oltre 1,9 milioni di EV, registrando un incremento del +5% rispetto al mese precedente. La crescita mensile e annuale è stata evidente in (quasi) tutte le principali regioni, con un aumento complessivo delle vendite globali del +25% rispetto al 2023. Non ovunque, tuttavia, le EV (ribadiamo: BEV + PHEV) vendono più di prima.

Cina : 11 milioni di unità (+40%);

: 11 milioni di unità (+40%); UE, EFTA e Regno Unito : 3 milioni di unità (-3%);

: 3 milioni di unità (-3%); USA e Canada : 1,8 milioni di unità (+9%);

: 1,8 milioni di unità (+9%); Resto del Mondo: 1,3 milioni di unità (+27%).



Vendite di EV nel mondo: infografica (fonte: Rho Motion)



Europa: mercato in contrazione

Nonostante un incremento del +12% delle vendite a dicembre 2024 rispetto a novembre 2024 e un leggero aumento (+1%) rispetto a dicembre 2023, il mercato europeo ha chiuso l'anno in calo del- 3% rispetto al 2023.

Italia : circa 118.000 auto elettriche e plug-in vendute nel 2024, in calo di circa il -13% rispetto al 2023;



: circa auto elettriche e plug-in vendute nel 2024, in calo di circa il rispetto al 2023; Germania : subisce un contraccolpo significativo a causa della rimozione degli incentivi a fine 2023: 381.000 unità, per un calo del -27% ;



: subisce un contraccolpo significativo a causa della rimozione degli incentivi a fine 2023: unità, per un calo del ; Francia : vendite 2024 di auto elettriche e plug-in a quota 290.000 unità, in calo di oltre il -2% rispetto al 2024;



: vendite 2024 di auto elettriche e plug-in a quota unità, in calo di oltre il rispetto al 2024; Regno Unito : supera la Germania nelle vendite di veicoli elettrici a batteria, totalizzando oltre 400.000 unità vendute e una crescita del + 20% soprattutto grazie al cosiddetto mandato ZEV (Zero Emission Vehicle) del Governo locale;



: supera la Germania nelle vendite di veicoli elettrici a batteria, totalizzando oltre unità vendute e una crescita del + soprattutto grazie al cosiddetto mandato ZEV (Zero Emission Vehicle) del Governo locale; Norvegia: si conferma leader mondiale nella penetrazione dei veicoli elettrici, con oltre il 90% di share delle nuove immatricolazioni a fine anno.



Norvegia, un caso scuola ''elettrico''

Cina: crescita esplosiva

Come in riferimento anche agli altri Paesi, il valore di 11 milioni di vendite e di un amento del +40% registrato in Cina nel 2024 e citato da Rho Motion si riferisce in realtà alle vendite di veicoli ''alla spina''. Perché è importante?

Perché le sole BEV stabiliscono un incremento del +19%, mentre una domanda in crescita anche maggiore la registrano i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV), cresciuti del +81%. Tra le plug-in hybrid, i veicoli elettrici con range extender (REEV) hanno avuto un ruolo cruciale, consolidando una tecnologia che deve ancora affermarsi nei mercati occidentali.

Per le EV, la Cina è il mercato leader mondiale

Da sottolineare anche come il mercato cinese abbia ampiamente beneficiato di incentivi statali, come il raddoppio del programma di rottamazione a luglio 2024, ora esteso al 2025.

BYD si conferma il principale produttore, rappresentando oltre un terzo delle nuove vendite di EV nel Paese. BYD prevede inoltre di iniziare la produzione in Ungheria nel 2025, cercando di conquistare il mercato europeo neutralizzando i dazi sull’importazione di BEV.

Nord America: crescita solida ma a rischio

Anche in USA e Canada, BEV e PHEV in crescita

Gli Stati Uniti e il Canada hanno chiuso il 2024 con vendite record a dicembre, superando le 185.000 unità mensili e totalizzando 1,8 milioni di EV nell’anno (+9%).

La crescita è stata sostenuta dagli incentivi fiscali sui veicoli elettrici, ma il 2025 si prospetta sfidante: la possibilità di revocare i crediti d’imposta e le normative sulle emissioni EPA potrebbe influenzare il mercato in modo negativo.

Nel frattempo, continuano gli investimenti nella catena di approvvigionamento EV, tra cui un prestito condizionale di 6,6 miliardi di dollari concesso ad esempio al marchio Rivian dal programma ATVM (Advanced Technology Vehicle Manufacturing) del Dipartimento dell’Energia statunitense.



Auto elettrica nel mondo, quale 2025?

''Dopo un 2023 da record - commenta Charles Lester, Data Manager di Rho Motion - il 2024 ha superato le aspettative con una crescita globale del 25%, sebbene le disparità regionali si siano accentuate''.

''La contrazione del mercato europeo del 3% contrasta con la crescita del 40% in Cina. È evidente - osserva Lester - che incentivi e normative governative stanno giocando un ruolo decisivo: mentre in Nord America gli incentivi fiscali hanno sostenuto la crescita, l’abolizione dei sussidi in Germania ha avuto un impatto devastante sul mercato europeo. Se gli Stati Uniti seguissero la stessa strada, gli effetti potrebbero essere simili''.

Prospettive 2025

Mercato EV globale, il 2025 è un'incognita

Il 2025 sarà un anno cruciale per il mercato globale dei veicoli elettrici, con nuove sfide legate a normative sulle emissioni e politiche di incentivazione. Riusciranno i mercati occidentali a mantenere la crescita senza incentivi? E la Cina continuerà a dominare con la sua espansione aggressiva? Tra 12 mesi, tireremo le fila.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/01/2025