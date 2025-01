Auto elettrica vs Moto vs Supercar: chi vince nel 2025? Video

Non molto tempo fa, le moto supersportive erano indiscutibilmente i veicoli omologati più veloci al mondo. Tuttavia, mentre la maggior parte delle moto di punta dell'ultimo decennio si è fermata intorno ai 200 CV, nel settore auto la ''guerra dei cavalli'' è continuata senza sosta. Inizialmente, solo hypercar come McLaren P1 e Porsche 918 Spyder competevano con le moto in termini di sprint da fermo. Ora, invece, viviamo un'epoca in cui anche le berline elettriche possono vantare accelerazioni impressionanti. Rivaleggiando con le due ruote.

A conferma di questa evoluzione, lo spassosissimo team di CarWow organizza una sfida a tre: nuova Porsche Taycan Turbo GT contro Ferrari SF90 Stradale contro Yamaha R1M. I risultati? Sorprendenti, anche se non del tutto inaspettati. Guarda il video. Anzi: prima, le presentazioni.

Porsche Taycan Turbo GT vs Yamaha R1M vs Ferrari SF90 Stradale (screengrab: CarWow/YouTube)

I protagonisti della sfida: specifiche tecniche

Ferrari SF90 Stradale : è l’unica vera supercar del confronto. Equipaggiata con un motore V8 biturbo e tre motori elettrici, eroga una potenza combinata di 986 CV .

Porsche Taycan Turbo GT : grazie al sistema di launch control, arriva a sviluppare 1.019 CV , risultando la vettura più potente del trio.

Yamaha R1M: sebbene sia nettamente meno potente, solo 200 CV, compensa con un peso molto ridotto, che le garantisce comunque prestazioni di rilievo.

Le gare di accelerazione: chi è il più veloce?

Primo confronto : tutti e tre i veicoli partono molto bene, ma la Ferrari prende subito un leggero vantaggio. La Porsche, però, recupera rapidamente e si mette alla pari con la SF90. Nonostante la Yamaha R1M faccia del suo meglio per restare in scia, alla fine arriva leggermente dietro.



: tutti e tre i veicoli partono molto bene, ma la Ferrari prende subito un leggero vantaggio. La Porsche, però, recupera rapidamente e si mette alla pari con la SF90. Nonostante la Yamaha R1M faccia del suo meglio per restare in scia, alla fine arriva leggermente dietro. Secondo round : la Ferrari scatta di nuovo per prima, ma Taycan dimostra ancora una volta la sua superiorità alle alte velocità, superando la SF90 e conquistando la vittoria.



: la Ferrari scatta di nuovo per prima, ma Taycan dimostra ancora una volta la sua superiorità alle alte velocità, superando la SF90 e conquistando la vittoria. La ''bella'': la situazione cambia, il pilota della Ferrari disattiva i sistemi di assistenza elettronica, causando un eccessivo slittamento delle ruote. Questo errore penalizza la partenza della supercar ibrida, permettendo alla Porsche e alla Yamaha di ottenere i migliori lanci iniziali.



Taycan vs R1M vs SF90: il verdetto è in bilico (screengrab: CarWow/YouTube)

La sfida in ''roll race'': un risultato diverso

La situazione si ribalta nella gara lanciata da 10 mph (16 km/h). In questa prova, la Porsche non riesce a mantenere il passo. Nonostante il vantaggio di potenza, la Taycan viene lasciata indietro sia dalla Ferrari che dalla Yamaha, dimostrando che nelle sfide in movimento le auto elettriche non sono ancora in grado di competere al meglio.

Ah, quasi ci dimenticavamo. Il video è questo.

Conclusioni

La serie di gare di CarWow mostra chiaramente come le auto elettriche stiano diventando sempre più performanti, tanto da competere con supercar e moto sportive.

Tuttavia, ogni veicolo ha i suoi punti di forza e debolezza: le moto rimangono imbattibili in termini di rapporto peso/potenza, mentre le auto elettriche eccellono nelle accelerazioni da fermo grazie ai loro motori istantanei e sistemi avanzati di controllo della trazione.

L'eterna sfida tra le due e le quattro ruote non finisce qui.

