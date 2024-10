Un'accelerazione da paura: la Porsche Taycan Turbo GT straccia tutti i record

Mercedes-AMG chiama con il nuovo record della AMG One al Nürburgring e Porsche risponde con l’accelerazione più bruciante mai registrata prima sullo scatto da 0 a 60 miglia orarie (0-96 km/h). La casa di Zuffenhausen straccia l’asfalto con la Taycan Turbo GT, che ha appena battuto Tesla nella stessa prova. Infatti, è da qualche anno che il costruttore americano dichiara un tempo da 0 a 60 mph inferiore ai due secondi. Ora, la nuova GT elettrica tedesca ha strappato lo scettro di auto di serie più veloce da 0 a 60 mph. Tuttavia, non si tratta di un record stabilito ufficialmente dal team di Porsche, bensì il risultato di una prova effettuata dalla pur sempre affidabilissima stampa anglosassone del magazine Car and Driver. Ma entriamo nel dettaglio del record e proviamo a capire se l’auto avrebbe potuto addirittura fare meglio.

Porsche Taycan Turbo GT: sotto i 2 secondi sullo 0-60 mph in versione Pacchetto WeissachUN CRONO DA PAURA La nuova Porsche Taycan Turbo GT non può essere considerata lenta, a prescindere da tutto. Con il launch control attivato, la sua potenza sale fino a 1.034 CV per 1.240 Nm di coppia massima. Vanta una velocità massima dichiarata dal produttore fino a 305 km/h e un tempo da 0 a 100 orari di 2,2 secondi e 0-200 km/h in 6,4 secondi. Messi in chiaro i numeri “mostruosi” della EV tedesca, passiamo ad altre considerazioni. Auto come la Lucid Air Sapphire e la Tesla Model S Plaid sono assolutamente confrontabili. Nessuna delle due, però, è riuscita a fare quello che ha appena fatto questa Porsche. Secondo i ragazzi di Car and Driver, la Taycan Turbo GT è passata da 0 a 60 in soli 1,91 secondi. Un secondo tentativo ha fatto registrare uno strabiliante 1,898 secondi. Tenete presente che queste cifre includono un piede (circa 32 cm) di lancio, uno standard nei test delle prestazioni, che gli esperti stimano riduca di circa 0,1 secondi il tempo per la maggior parte delle auto. Ciò significa che anche senza tenere conto del lancio, la Taycan Turbo GT può potenzialmente raggiungere lo 0-60 mph in meno di due secondi. Insomma, un crono da far impallidire mostri sacri come la Ferrari SF90, o auto a batterie high performance come la Tesla Model S Plaid, la Lucid Air Sapphire o qualsiasi altro modello di serie.

Porsche Taycan Turbo GT: pesa più di Tesla Model S Plaid ma scatta più velocePESA PIÙ DELLE ALTRE Inoltre, ci sono altre variabili da considerare. In primo luogo, il test si è svolto su una superficie di cemento standard. Molte delle auto che si cimentano in prove di accelerazione lo fanno su una pista con un fondo che assicura il massimo del grip. Inoltre, la Taycan Turbo GT non è la più leggera fra le concorrenti più dirette. Porsche offre la stessa auto con il pacchetto Weissach che rimuove circa 75 kg dal peso originale facendole raggiungere la soglia dei 2.220 kg a vuoto.

Porsche Taycan Turbo GT: interni sportivi e lussuosi per la supercar a batterieMA NON È LA PIÙ RAPIDA IN TUTTO Detto questo, non sono tutte vittorie per Porsche. Car and Driver osserva che con l'aumentare della velocità, sia la Tesla Model S Plaid sia la Lucid Air Sapphire iniziano a recuperare terreno. Mentre la Taycan completa il quarto di miglio (circa 400 metri) in soli 9,3 secondi a 241 km/h, eguagliando la Lucid Air e battendo la Model S Plaid di appena un decimo di secondo, la storia cambia oltre quel punto. Entrambe le americane hanno una velocità di uscita più elevata prima della fine del quarto di miglio, e quando le auto raggiungono i 257 km/h, la Plaid è più veloce di 0,2 secondi, mentre la Sapphire è in vantaggio di 0,7 secondi. A 274 km/h, la Sapphire ha ben 1,1 secondi di vantaggio sulla Porsche. Obiettivamente, stiamo parlando di numeri da capogiro, che la mente di tutti noi fa quasi fatica a elaborare fino in fondo. In meno di due secondi non ci alziamo neppure dalla sedia, o quasi… Tuttavia, basta il numero stesso per rendersi conto di quali performance siano capaci oggi queste sportive a batterie.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/10/2024